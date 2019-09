Jaap Stam is blij dat Feyenoord zondag een zware week heeft afgesloten met een klinkende 5-1-zege op FC Twente. De Rotterdammers herstelden zich zo van de dompers tegen FC Emmen (3-3) en AZ (0-3).

"Het was de afgelopen dagen rumoerig rondom de club. Ik ben heel blij dat we deze score hebben behaald en heel veel kansen erbij hebben gecreëerd", zei Stam in De Kuip tegen FOX Sports.

De spelers van Feyenoord werden na de afstraffing in eigen huis tegen AZ weggehoond door de fans, die na het laatste fluitsignaal minutenlang "schaam je kapot" zongen.

"De spelers hebben de afgelopen dagen veel met elkaar gesproken. Het is altijd mooi als dat kan. Het is niet alleen de de trainer die dat doet. We hebben een staf die daarmee bezig is", aldus Stam.

"Uiteindelijk moeten de spelers het doen en ze hebben het heel goed gedaan. Wat we besproken hebben, is goed uitgevoerd en uiteindelijk kun je dan kwaliteit leveren en wedstrijden winnen."

De spelers van Feyenoord feliciteren Sam Larsson met zijn eerste doelpunt tegen FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'Larsson is een jongen die zeker is van zichzelf'

Stam had extra lovende woorden over voor Sam Larsson. De aanvaller werd tegen AZ gepasseerd, maar mocht tegen FC Twente weer in de basis beginnen en betaalde het vertrouwen van Stam terug met twee doelpunten.

"Sam is een jongen waar men weleens tegen tekeer gaat. Dat doen ze tegen iedereen en dat mag ook af en toe. Het is wel een jongen die zeker is van zichzelf over wat hij kan inbrengen en wat hij moet doen. De ene keer pakt dat beter uit dan de andere keer. Vandaag deed hij het hartstikke goed."

Duel met FC Porto wordt 'weer een leuke wedstrijd'

Stam heeft goede hoop dat Feyenoord de wedstrijd tegen FC Twente donderdag een goed vervolg geeft op eigen veld tegen FC Porto, de tweede tegenstander in de groepsfase van de Europa League.

"Dat wordt weer een leuke wedstrijd en weer een wedstrijd waarin we volle bak moeten gaan. Het is wel een ploegje met aardige kwaliteiten. Het wil niet zeggen dat we kansloos zijn tegen een club met die historie en die kwaliteiten. Alleen valt het weer bij wat je zelf gaat leveren."

Feyenoord klom door de zege op FC Twente van de tiende naar de zesde plaats in de Eredivisie. De landskampioen van 2017 heeft na acht speelrondes zeven punten achterstand op de koplopers Ajax en PSV.

