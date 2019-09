Mark van Bommel is zeer tevreden met de ruime uitzege van PSV op bezoek bij PEC Zwolle (0-4). De coach was echter niet te spreken over het kunstgras, ook al had zijn ploeg daar bij twee doelpunten misschien wel profijt van.

Bij zowel de openingstreffer van Pablo Rosario als de 0-2 van Donyell Malen zag PEC-doelman er niet goed uit. "Dat zijn van die kunstgrasgoals", zei Van Bommel bij FOX Sports. "Nu was het in ons voordeel, maar ik vind het niks. Daar blijf ik nog steeds bij."

"Het trappen van de bal gaat anders dan op gras. Als je met de binnenkant trapt, gaat de bal harder en zuiver en op gras is dat anders met de wreef", mopperde hij. "Dan is er een plat stukje kunstgras en remt de bal weer af, terwijl hij misschien doorschiet bij een stukje kunstgras dat overeind staat. Het is heel raar en onnatuurlijk."

Van Bommel ziet het kunstgras dan ook graag verdwijnen uit de Eredivisie. "Ja, zo snel mogelijk. We zijn het er wel over eens dat het niet in de hoogste divisie thuishoort."

Invaller Ritsu Doan maakte de derde treffer voor PSV. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel lovend over 'superslimme' Doan

Over het spel van PSV was de 42-jarige trainer wel vrij positief. "Het is een mooie overwinning: drie punten en vier keer gescoord. Het zag er niet slecht uit. Ik voelde wel dat we er doorheen kwamen in de eerste helft, maar op het laatste moment in de zestien ging het vaak niet goed."

Een kleine twintig minuten voor tijd zorgde invaller Ritsu Doan voor de 0-3 en hij maakte daarmee zijn eerste doelpunt voor PSV. Van Bommel was lovend over de Japanner, die deze zomer overkwam van FC Groningen.

"Doan is gewoon een hele goede voetballer die anderen beter laat voetballen. Je weet wat hij doet, maar toch kun je als tegenstander de bal niet afpakken. Hij is een superslimme voetballer."

Door de ruime overwinning heeft PSV evenals koploper Ajax twintig punten. De Eindhovenaren nemen vanwege een minder doelsaldo dan de Amsterdammers de tweede plek in.

