Feyenoord heeft zich zondag met een ruime overwinning op FC Twente hersteld van de zeperd van donderdag tegen AZ. Na de 0-3-nederlaag eindigde de tweede wedstrijd in De Kuip in een week tijd in 5-1.

Aanvankelijk had Feyenoord het wat lastig met Twente, al werd via Steven Berghuis wel een voorsprong genomen. Niet veel later tekende Aitor Cantalapiedra voor de gelijkmaker.

Snel na het doelpunt van de FC Twente-aanvaller zette uitblinker Sam Larsson Feyenoord weer op voorsprong. De Zweed had na rust ook een groot aandeel in de 4-1 (eigen doelpunt Peet Bijen) en tekende voor 5-1 na een enorme fout van keeper Joël Drommel. Luis Sinisterra had voor de derde Rotterdamse treffer gezorgd.

De overwinning op FC Twente betekent voor Feyenoord de derde van het seizoen. De ploeg van trainer Jaap Stam heeft dertien punten en staat daarmee zesde achter Ajax, PSV, AZ, Vitesse en FC Utrecht.

Promovendus FC Twente hoeft zich ondanks de tweede seizoensnederlaag weinig zorgen te maken. De formatie van coach Gonzalo Garcia-Garcia geeft een puntje toe op Feyenoord en is na acht speelrondes de nummer zeven van de Eredivisie.

Sam Larsson vervulde een hoofdrol tegen FC Twente. (Foto; Pro Shots)

Feyenoord start goed in kletsnatte Kuip

Tegen FC Twente was zondag duidelijk dat Feyenoord - waar Larsson, Rick Karsdorp en Leroy Fer terugkeerden in de basis - iets wilde rechtzetten na de kansloze nederlaag tegen AZ.

Al na zes minuten was het raak, toen Berghuis werd weggestuurd door Karsdorp, naar binnen trok en droog uithaalde in de korte hoek. Het doelpunt leidde tot een explosie van vreugde in de kletsnatte Kuip.

Toch gaf Twente zich niet zomaar over en na iets meer dan twintig minuten was het weer gelijk. Smaakmaker Aitor rondde koeltjes af nadat Feyenoorder Jens Toornstra de bal knullig had verspeeld.

Vlak daarna was het alweer raak voor de thuisploeg, toen Larsson afrondde op aangeven van Sinisterra. Feyenoord was vanaf dat moment duidelijk de betere ploeg, al scoorde het in de eerste helft niet meer.

Jaap Stam zag wat hij wilde zien in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Larsson neemt Feyenoord bij de hand

In de tweede helft zag trainer Stam tot zijn tevredenheid dat Feyenoord doordrukte en dat het Larsson was die zijn ploeg bij de hand nam. De Zweed was vaak gevaarlijk en bij een van zijn inzetten verdween de bal via Twente-captain Bijen in het doel.

FC Twente was het helemaal kwijt in in de 67e minuut werd het 4-1, toen het misging in de opbouw. Keeper Drommel kon een inzet van Renato Tapia nog keren, maar had geen antwoord meer op de rebound van Sinisterra.

De Colombiaanse aanvaller raakte vlak daarna de lat en bespaarde het zwakke Twente daarmee meer leed. De vijfde treffer kwam er vlak voor tijd wel, toen uitblinker Larsson de bal tegen zich aan geschoten kreeg door Drommel. De uitslag was allesbehalve geflatteerd.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie