AZ is zondag in het spoor gebleven van koplopers Ajax en PSV op de ranglijst van de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen in Den Haag na rust met 2-0 van Heracles Almelo.

AZ miste in de eerste helft veel kansen, maar Teun Koopmeiners (strafschop) en invaller Calvin Stengs zetten in de tweede helft alsnog het krachtsverschil om in doelpunten.

Daardoor staat AZ nog altijd op de derde plaats, op één punt achterstand van Ajax en PSV (twintig om negentien punten). Heracles is terug te vinden op de tiende plaats met elf punten.

Door de overwinning op Heracles kent AZ een goede generale voor de wedstrijd van donderdag in Den Haag tegen Manchester United in de groepsfase van de Europa League.

De spelers van AZ vieren een doelpunt tegen Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

AZ heer en meester tegen Heracles

AZ was van meet af aan heer en meester tegen Heracles. De thuisclub creëerde alleen al in de eerste helft tal van mogelijkheden, maar steeds liet de afronding te wensen over of lag doelman Janis Blaswich in de weg.

Myron Boadu faalde na een steekpass van Oussama Idrissi oog in oog met Blaswich, Stijn Wuytens schoot uit een hoekschop van dichtbij hoog over en Albert Gudmundsson zag zijn poging ook gekeerd worden door Blaswich.

Dat was ook meteen zo'n beetje de laatste actie van Gudmundsson, want hij moest zich niet veel later met een enkelblessure laten vervangen door Stengs, die aanvankelijk rust had gekregen van trainer Arne Slot.

AZ werd daarna alleen maar gevaarlijker en het was een klein wonder dat de stand halverwege nog 0-0 was. Zo verdween een poging van Stengs via de lat en de paal merkwaardig genoeg niet in het doel.

Janis Blaswich was de grote uitblinker aan de kant van Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

1-0 kan na rust niet uitblijven

De 1-0 kon echter na rust niet uitblijven en die viel dan ook in de 55e minuut. Koopmeiners mocht na een overtreding van Alexander Merkel aanleggen vanaf elf meter en schoot via het been van Blaswich raak.

Heracles gooide pas vanaf dat moment schroom van zich af en was zowaar een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Silvester van der Water kwam een teenlengte tekort bij een voorzet en Cyriel Dessers mikte net naast.

Bekomen van de schrik trapte AZ het gaspedaal in de slotfase weer wat steviger in en dat leidde in de 88e minuut tot de 2-0. Stengs trok naar binnen en verschalkte Blaswich in de korte hoek.

AZ zette zo de sterke serie van de afgelopen weken voort. De Noord-Hollanders wonnen de laatste vier competitiewedstrijden, waaronder donderdag op bezoek bij Feyenoord (0-3).

