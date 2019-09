Vivianne Miedema en Danielle van de Donk hebben Arsenal zondag aan een zege geholpen in de Women's Super League. Beide Oranje-internationals kwamen eenmaal tot scoren in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

Miedema maakte enkele minuten voor rust met een schot in de verre hoek de tweede treffer voor Arsenal. De spits maakte haar eerste competitiedoelpunt van het seizoen, nadat ze in de Champions League al wel drie keer trefzeker was. Vorig seizoen werd ze met 22 goals topscorer in de Super League.

In de negende minuut gaf Miedema ook de assist op de openingstreffer. Van de Donk vergrootte de voorsprong vroeg in de tweede helft - eveneens op aangeven van Miedema - naar 3-0 en maakte haar tweede treffer van dit seizoen. Eerder deze maand was de middenvelder matchwinner tegen Manchester United (0-1).

Jordan Nobbs bepaalde twintig minuten voor tijd de eindstand voor Arsenal, waar Miedema en Van de Donk de hele wedstrijd meespeelden en Jill Roord kort na de 4-0 inviel.

Arsenal gaat met negen punten uit drie wedstrijden aan kop in de Super League. Manchester City heeft evenveel punten, maar staat vanwege een minder doelsaldo tweede. 'The Citizens' wonnen met 0-1 bij Everton, waar Kika van Es tot een kleine twintig minuten voor tijd meedeed en Inessa Kaagman op de bank bleef.