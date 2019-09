Napoli heeft zich zondag in de Serie A redelijk goed hersteld van de verrassende thuisnederlaag tegen Cagliari (0-1). Het elftal van coach Carlo Ancelotti was ondanks een treffer van Mario Balotelli voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Brescia.

Dries Mertens opende in de dertiende minuut de score voor Napoli. De Belg maakte daarmee zijn 114e doelpunt in dienst van de Italiaanse topclub en heeft er nu nog één minder gemaakt dan clublegende Diego Maradona. Marek Hamsík is met 121 goals clubtopscorer aller tijden bij de ploeg uit Napels.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Kostas Manolas met een kopbal de marge voor Napoli. De drie punten leken daarmee binnen voor de thuisploeg, maar halverwege de tweede helft bracht Balotelli Brescia met het hoofd terug in de wedstrijd.

De Italiaanse spits maakte zijn eerste doelpunt sinds zijn rentree in de Serie A. De laatste keer dat hij in de Italiaanse competitie scoorde, was op 22 september 2015. Toen kwam hij uit voor AC Milan. Na zijn periode bij de 'Rossoneri' was Balotelli actief bij OGC Nice en Olympique Marseille.

Napoli gaf de overwinning na de aansluitingstreffer van Balotelli niet meer uit handen en staat met twaalf punten uit zes wedstrijden nu vierde. De achterstand op koploper Internazionale, die zaterdag met 1-3 won bij Sampdoria, bedraagt zes punten.

Mario Balotelli maakte zijn eerste doelpunt voor Brescia. (Foto: Pro Shots)

