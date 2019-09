Javairô Dilrosun heeft Hertha BSC zondag met een doelpunt aan een overwinning geholpen in de Bundesliga. In Rusland kreeg Tonny Vilhena rood bij een zege van FC Krasnodar en in de Serie A boekte Justin Kluivert een nipte zege met AS Roma.

Dilrosun opende halverwege de eerste helft de score voor Hertha, dat met 0-4 won bij 1. FC Köln. De eenvoudig Oranje-international, die in de vorige wedstrijd ook al scoorde, vond het doel met een schot van net buiten het zestienmetergebied.

Vlak voor rust moest Köln, waarbij de geschorste Kingsley Ehizibue ontbrak, met tien man verder door een rode kaart voor Jorge Mere en in de tweede helft profiteerde Hertha optimaal van de overtalsituatie. Vedad Ibisevic scoorde in vier minuten na zijn invalbeurt twee keer en Dedryck Boyata bepaalde de eindstand.

Dilrosun werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld bij Hertha, waar Karim Rekik op de bank bleef. De ploeg uit Berlijn staat tiende met zeven punten uit zes wedstrijden.

Vilhena krijgt in blessuretijd rood bij Krasnodar

In Rusland kreeg Vilhena in blessuretijd rood bij Krasnodar, dat voor eigen publiek Arsenal Tula met 2-0 versloeg. De Oranje-international kreeg aanvankelijk geel, maar werd na tussenkomst van de VAR direct uit het veld gestuurd.

Vilhena had een basisplaats bij Krasnodar en zag voormalig AZ-spits enkele minuten voor rust een penalty benutten. Na ruim een uur spelen zorgde Magomed-Shapi Suleymanov voor het tweede doelpunt van de thuisploeg.

Krasnodar bezet de vierde plaats in de Russische competitie en heeft twee punten achterstand op koploper CSKA Moskou.

De Jong voorkomt met Sevilla koppositie Sociedad

In Spanje heeft Luuk de Jong met Sevilla de eerste thuiszege van het seizoen geboekt. De ploeg van Julen Lopetegui won in eigen stadion met 3-2 van Real Sociedad.

De Jong stond de hele wedstrijd binnen de lijnen, maar was niet direct betrokken bij de doelpunten van Sevilla. De Nederlander wacht nog altijd op zijn eerste competitietreffer voor de Spaanse club.

De bezoekers konden bij een zege de koppositie grijpen, maar daar stak Sevilla dus een stokje voor. Real Madrid blijft de nummer één in La Liga met vijftien punten na zeven duels. Sevilla staat zesde, vlak achter Sociedad. Beide clubs hebben dertien punten uit eveneens zeven wedstrijden.

Luuk de Jong viert met ploeggenoten de 2-1 van Lucas Ocampos. (Foto: Getty Images)

AS Roma, Lazio en Napoli boeken zege

In Italië speelde Kluivert de hele wedstrijd mee bij Roma, dat met 0-1 won bij Lecce. Edin Dzeko kroonde zich in de tweede helft tot matchwinner. Tien minuten voor tijd kregen de bezoekers met een strafschop de uitgelezen kans om de wedstrijd te beslissen, maar Aleksandar Kolarov miste vanaf elf meter.

Bij Lazio maakte Bobby Adekanye zijn officiële debuut in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Genoa. De twintigjarige Nederlandse aanvaller, die afgelopen zomer overkwam vanuit de jeugd van Liverpool, viel in de slotfase in. Sergej Milinkovic-Savic, Stefan Radu, Felipe Caicedo en Immobile scoorden voor Lazio, dat zesde staat.

Eerder op de dag won Napoli thuis met 2-1 van Brescia. Dries Mertens opende na een kwartier de score en Kostas Manolas verdubbelde op slag van rust de marge. Mario Balotelli bracht Brescia met zijn eerste doelpunt sinds zijn rentree in de Serie A nog terug in de wedstrijd, maar daar bleef het bij in Napels.

AC Milan leed in eigen huis alweer de derde nederlaag op rij. Fiorentina was met 1-3 te sterk voor de kwakkelende formatie uit Milaan. Franck Ribéry tekende met een fraaie treffer voor de 0-3. Bij Milan, dat zestiende staat, kreeg Mateo Musacchio rood.

Napoli staat nu met twaalf punten uit zes wedstrijden vierde en wordt gevolgd door Roma (elf punten) en Lazio (tien punten). Internazionale, dat zaterdag met 1-3 won bij Sampdoria, gaat nog zonder puntenverlies aan kop in de Serie A.

Justin Kluivert won met AS Roma nipt bij Lecce. (Foto: Pro Shots)

Leicester klimt naar derde plaats

In de Premier League kende Leicester City in het King Power Stadium een eenvoudige avond tegen Newcastle United: 5-0. De bezoekers speelden bovendien vanaf vlak voor rust met tien man door een rode kaart voor Isaac Hayden.

Op dat moment leidde Leicester al met 1-0 dankzij een goal van Ricardo Pereyra. Na rust kwam Jamie Vardy twee keer tot scoren en waren ook Paul Dummett (eigen doelpunt) en Wilfred Ndidi trefzeker.

Leicester bezet met veertien punten uit zeven duels de derde plaats. 'The Foxes' hebben zeven punten achterstand op de nog foutloze koploper Liverpool en twee op nummer twee Manchester City.

Leicester City kwam vijf keer tot scoren tegen Newcastle United. (Foto: Pro Shots)

