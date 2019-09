FC Utrecht heeft zondag tegen Willem II in de slotfase een 2-0-overwinning veiliggesteld. Eerder op de dag won Vitesse met 1-2 bij RKC Waalwijk en de Arnhemmers deden dat net als Utrecht in ondertal.

Bij FC Utrecht-Willem II viel er lange tijd weinig te genieten, al kwam er gaandeweg wel meer strijd in het spel. De thuisploeg kwam vroeg in de tweede helft in de problemen door een rode kaart voor linksback Leon Guwara, die wat ongelukkig hard doorging op Freek Heerkens.

De ploeg van coach John van den Brom groef zich met tien man echter niet in, maar koos de aanval en werd daar vlak voor tijd voor beloond. In de 87e minuut scoorde Willem Janssen met een kopbal - nadat Bart Ramselaar al de paal had geraakt - en in de slotseconden maakte Gyrano Kerk er uit een rebound 2-0 van.

De overwinning betekent dat FC Utrecht zich weer in de subtop mengt. De Domstedelingen hebben veertien punten uit acht duels en bezetten daarmee de vijfde plek.

Het Willem II van trainer Adrie Koster is bezig aan een alles-of-niets-seizoen. Van de acht wedstrijden werden er vier gewonnen en vier verloren. De bekerfinalist van vorig seizoen staat achtste.

John van den Brom zag dat FC Utrecht het lang moeilijk had met Willem II. (Foto: Pro Shots)

Razendsnelle goal Vitesse afgekeurd

Eerder op de dag schoot Vitesse tegen RKC uit de startblokken. Al na 47 seconden werd een treffer van Bryan Linssen afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier later was Nouha Dicko met een afstandsschot op de lat dicht bij de openingstreffer.

Kort daarna was Dicko wel trefzeker voor de Vitesse. Na een mooie pass van Matús Bero schoof de Malinese aanvaller de bal onder doelman Etienne Vaessen door. De Arnhemmers verzuimden de voorsprong vervolgens te vergroten en RKC leek op weg naar de vijfde nederlaag op rij.

Enkele minuten na rust legde scheidsrechter Bas Nijhuis de bal op de stip, nadat Stanley Elbers werd vastgehouden door Julian Lelieveld. De rechtsback van Vitesse kreeg aanvankelijk geel, maar werd na tussenkomst van de VAR uit het veld gestuurd. Clint Leemans benutte de penalty en bracht de Waalwijkers op gelijke hoogte.

Ondanks de ondertalsituatie kwam Vitesse een klein kwartier voor tijd weer op voorsprong. Na een overtreding op Oussama Tannane kregen de bezoekers ook een strafschop en die schoot de Marokkaanse aanvaller zelf binnen. RKC drong daarna nog aan, maar een punt zat er niet meer in.

Vitesse staat met zeventien punten uit acht wedstrijden derde en heeft slechts drie punten achterstand op koploper Ajax. RKC blijft hekkensluiter en beleeft met slechts één punt uit acht duels de slechtste seizoenstart in de Eredivisie ooit.

Oussama Tannane zorgde uit een strafschop voor 1-2. (Foto: Pro Shots)

