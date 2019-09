Danny Buijs begrijpt helemaal niets van de rode kaart die Django Warmerdam zaterdag in het uitduel met Ajax kreeg. De FC Groningen-trainer dacht even dat hij in de maling werd genomen.

Warmerdam nam bij een 0-0-stand in de tweede helft veel tijd bij een ingooi, wat hem - tot onbegrip van de Groningers - op zijn tweede gele kaart kwam te staan.

"Laat ik vooropstellen dat we dik verdiend verloren hebben, maar ik vond het lachwekkend. Ik dacht gekscherend even dat Frans Bauer nog tevoorschijn zou komen", doelde Buijs bij FOX Sports op het tv-programma Bananasplit, waarbij mensen in de maling worden genomen.

"Django was niet overdreven aan het tijdrekken. Als je hem een keer waarschuwt en daarna pas een kaart trekt, prima. Ik vond dit geen beste keuze."

Vlak na de rode kaart van Warmerdam zorgde Lisandro Martínez met een schot van afstand voor de voorsprong van Ajax. Niet lang daarna tekende invaller Klaas-Jan Huntelaar voor de beslissing.

Teleurgestelde Groningers verlaten het veld in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

Warmerdam vindt rood ook onterecht

Warmerdam zelf begreep net als trainer Buijs niets van de rode kaart die scheidsrechter Björn Kuipers hem gaf. "Voor mijn gevoel had ik de bal niet lang vast", zei hij.

"De arbitrage zei alleen dat ik terug moest, omdat ik een paar stappen naar voren ging. Toen ik wilde gooien, stapte Kuipers naar me toe. Ik vond mijn actie niet stom, want ik had de bal voor mijn gevoel niet lang vast. Ik vond het onterecht."

Scheidsrechter Björn Kuipers was duidelijk. "De maat is een keer vol. Het houdt echt een keer op. Ik heb FC Groningen in de rust al gewaarschuwd. Steeds kwam er een speler van de andere kant van het veld ingooien of een vrije trap nemen", zei hij.

"Natuurlijk wist ik dat Warmerdam al geel had voor een overtreding, maar mijn assistent Sander van Roekel waarschuwde hem vier keer dat hij moest ingooien. Dat lijkt me meer dan genoeg."

Door de 2-0-nederlaag in de Johan Cruijff ArenA blijft FC Groningen op zeven punten steken in de Eredivisie. De ploeg van Buijs speelt in de volgende speelronde thuis tegen RKC Waalwijk.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie