Het doet Erik ten Hag goed dat Ajax zaterdag bleef geloven in een overwinning tegen FC Groningen. De coach zag dat zijn ploeg de zege pas laat naar zich toetrok.

De Amsterdammers werden daarbij geholpen door een rode kaart voor Groninger Django Warmerdam, die vlak voor de 1-0 zijn tweede gele kaart kreeg wegens tijdrekken.

"Ik zou niet blij zijn als een van mijn spelers op die manier een tweede gele kaart zou krijgen. Groningen was van begin af aan tijd aan het rekken. Dat was ontzettend irritant, want we wilden het tempo in de wedstrijd houden", zei Ten Hag bij FOX Sports.

De trainer vond dat zijn ploeg verdiend won in de Johan Cruijff ArenA. "Groningen stond goed, maar we hebben heel veel kansen gecreëerd. Het ontbrak aan scherpte in de zestien. Voor rust kregen we een stuk of vijf kansen, maar dan moet er minimaal eentje zitten."

Lisandro Martínez brak een kwartier voor tijd de ban met een mooi schot in de hoek. Niet lang daarna zorgde invaller Klaas-Jan Huntelaar na een fraaie aanval voor de beslissing.

Erik ten Hag langs de zijlijn met invaller Klaas-Jan Huntelaar. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen ons optrekken aan Huntelaar'

Ten Hag was lovend over de 36-jarige Huntelaar, die in tegenstelling tot veel ploeggenoten wél scherp in de afronding was. "Zo willen we het graag zien", aldus de Ajax-trainer.

"Vandaag wilde de bal er op de een of andere manier niet in. In zo'n geval moet je erin blijven geloven en dan heb je iemand als Huntelaar nodig. We kunnen ons aan hem optrekken."

Dankzij de overwinning op Groningen is koploper Ajax weer drie punten los van achtervolger PSV, dat zondag uit tegen PEC Zwolle speelt. De Amsterdammers hebben ook een beter doelsaldo.

Het duel met FC Groningen was voor Ajax de laatste test voor het Champions League-duel met Valencia van woensdag. De ontmoeting in Estadio Mestalla begint om 21.00 uur.

