Ajax heeft zaterdag in de slotfase puntenverlies afgewend tegen FC Groningen. Door twee late doelpunten eindigde de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in een verdiende 2-0-overwinning.

Lisandro Martínez brak een kwartier voor tijd de ban met een fraai schot van afstand. Niet veel later besliste invaller Klaas-Jan Huntelaar de wedstrijd na een mooie aanval.

De bezoekers eindigden de wedstrijd met een man minder, want vlak voor de openingstreffer had arbiter Björn Kuipers het gehad met het tijdrekken van de Groningers. Hij gaf Django Warmerdam zijn tweede gele kaart.

Dankzij de overwinning heeft koploper Ajax in ieder geval voor even weer drie punten voorsprong op nummer twee PSV, dat zondag om 14.30 uur uit tegen PEC Zwolle speelt. FC Groningen blijft steken op zeven punten en is daarmee de nummer veertien.

De zege in de ArenA betekent voor Ajax bovendien een goede generale voor het Champions League-duel van woensdag met Valencia. De Spanjaarden wonnen hun laatste test eerder op de dag eveneens: tegen Athletic Bilbao werd het 0-1.

Daley Blind was een van de Ajacieden die een grote kans miste. (Foto: Pro Shots)

Voornamelijk eenrichtingsverkeer in ArenA

Ajax had het zaterdag lang lastig met Groningen, dat defensief georganiseerd stond af en toe gevaarlijk uitbrak. De ploeg van coach Erik ten Hag had wel een groot overwicht en soms pech in de afronding.

De eerste grote kans liet even op zich wachten en was voor Quincy Promes. De in vorm verkerende Ajacied schoof de bal van dichtbij naast na een vloeiende aanval. Niet veel later redde Groningen-keeper Sergio Padt bij een inzet van Hakim Ziyech.

Aan de andere kant dook Warmerdam gevaarlijk op namens de bezoekers, maar de meeste mogelijkheden bleven voor het aanvallende Ajax. Voor rust redde Padt ook bij een goede kans voor David Neres.

Vroeg in de tweede helft besloot trainer Ten Hag in te grijpen door Huntelaar te laten invallen. Het spelbeeld bleef onveranderd. Ajax hield het overwicht, maar kwam maar niet tot scoren.

Onder anderen Daley Blind (hij kreeg de bal van dichtbij tot twee keer toe niet over de doellijn) en Ziyech (Padt stond opnieuw in de weg) leken op weg naar de openingstreffer in de ArenA, waar het thuispubliek zachtjesaan toch wat ongeduldig werd.

Ontlading bij Lisandro Martínez na zijn openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

Tijdrekken kost Warmerdam tweede geel

Inmiddels had scheidsrechter Kuipers de Groningers al een paar keer gewaarschuwd voor tijdrekken, maar dat weerhield Warmerdam er niet van om het nog maar eens rustig aan te doen bij een ingooi. Het kwam hem op zijn tweede gele kaart te staan.

Niet veel later konden de Ajax-fans dan eindelijk juichen. Met een vol strafschopgebied voor zich probeerde zomeraanwinst Martínez het maar eens van afstand en de Argentijn zag de bal fraai in de hoek belanden. Het was zijn eerste goal als Ajacied.

Een paar minuten later viel ook direct de beslissing, toen Huntelaar het eindstation was van een mooie aanval via Ziyech en Donny van de Beek. Het publiek leefde op, Siem de Jong viel nog in en Ajax speelde zich probleemloos naar het einde.

