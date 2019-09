sc Heerenveen heeft voor het eerst sinds de eerste competitiewedstrijd van het seizoen weer gewonnen. De Friezen waren zaterdag met 0-3 te sterk voor VVV-Venlo. Het duel tussen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam leverde geen doelpunten en dus geen winnaar op: 0-0.

Sinds de zege bij Heracles Almelo (0-4) op 4 augustus, wist de ploeg van trainer Johnny Jansen nog maar vier punten te pakken. Heerenveen stond daardoor onderin, maar klimt nu ten koste van VVV naar plek elf. De ploeg dankte de zege in Venlo aan Chidera Ejuke, die voor in het openingskwartier twee keer trefzeker was, en Jens Odgaard.

Ejuke profiteerde twee keer van matig verdedigen bij de thuisploeg. In de achtste minuut kreeg de Venlose defensie de bal niet weg, waarna Sherel Floranus die vanaf de achterlijn terugtrok, waar Ejuke op de juiste plaats stond om binnen te tikken.

Zijn treffer vijf minuten later was een stuk fraaier. Nu was het doelman Thorsten Kirschbaum die de fout in ging en de bal zo in de voeten van de rappe Nigeriaan schoof. Ejuke twijfelde niet en krulde de bal vanaf zo'n 20 meter in de verre hoek.

VVV verzuimde de achterstand daarna terug te brengen tot 1-2. Haji Wright versierde in de 25e minuut een strafschop, maar zag zijn inzet vervolgens worden gekeerd door doelman Warner Hahn.

Na rust hield Heerenveen de controle, al was VVV met name in het eerste kwartier na rust nog wel gevaarlijk. Zo redde Mitchell van Bergen op de lijn, na een hakje van Lee Cattermole. Het bleek het grootste gevaar van Venlose zijde. In de slotfase maakte Odgaard de zege voor Heerenveen nog wat groter door voor de 0-3 te zorgen.

De thuisfans besteedden voor het duel aandacht aan de vorige week overleden Fernando Ricksen. (Foto: Pro Shots)

Fortuna en Sparta vermaken én scoren niet

Het duel met Sparta was voor Fortuna het eerste voor eigen publiek sinds het overlijden van clubicoon Fernando Ricksen. Er werd met spandoeken en een minuut applaus stilgestaan bij de oud-verdediger, die vorige week aan de gevolgen van ALS overleed.

De Limburgers kwamen via Spartaan Jurgen Mattheij al vroeg bijna op voorsprong, maar gelukkig voor hem was doelman Tim Coremans bij de les. De kansen waren daarna spaarzaam. De beste voor rust was voor Fortuna-middenvelder Tesfaldet Tekie, maar hij stuitte in de korte hoek op Coremans.

Ook na rust was het niet al te best in Sittard. Bovendien verloor Sparta vlak na rust smaakmaker Abdou Harroui, die met een armblessure wegviel. Toch had Sparta het duel daarna kunnen en misschien wel moeten beslissen.

Halil Dervisoglu mocht in het slotkwartier alleen op doelman Alexei Koselev af, maar treuzelde zo lang dat hij niet tot een goed schot kwam. In de rebound stuitte Khalid Karami eveneens op de Moldavische international.

In de slotfase moest de ploeg van trainer Henk Fraser ook nog met tien man verder, nadat Adil Auassar voor een onbeholpen overtreding zijn tweede gele kaart kreeg. Tot een verandering in de score leidde dat niet, waardoor Sparta met twaalf punten in de subtop blijft en Fortuna voorlaatste blijft met drie punten.

