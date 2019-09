De topper tussen Atlético Madrid en Real Madrid in La Liga is zaterdag in 0-0 geëindigd. Eerder op de dag boekte Frenkie de Jong de eerste uitzege met FC Barcelona en won Matthijs de Ligt in Italië met Juventus een wedstrijd die voor keeper Gianluigi Buffon een bijzonder tintje had.

De stadsderby tussen Atlético en Real leverde weinig spektakel op in Wanda Metropolitano. Voor rust was João Félix twee keer dicht bij een treffer voor de thuisploeg en bracht Jan Oblak redding op een poging van Toni Kroos.

In de tweede helft waren de beste kansen voor 'De Koninklijke'. Gareth Bale schoot hoog over en Oblak had een uitstekende redding in huis bij een kopbal van Karim Benzema, maar er werd niet gescoord in Madrid.

Door het gelijkspel blijft Real met vijftien punten uit zeven duels koploper in de Spaanse competitie. De voorsprong op het verrassende Granada is één punt. Atlético heeft evenveel punten als Granada, maar staat vanwege een iets minder doelsaldo derde.

Luis Suárez was een van de doelpuntenmakers bij FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

De Jong boekt uitzege op Getafe

De Jong speelde de hele wedstrijd namens Barcelona, dat met 0-2 te sterk was voor Getafe. Luis Suárez (voor rust) en Junior Firpo zorgden voor de doelpunten.

Tot dusver kende Barcelona een dramatische reeks in uitduels. Er werd achtereenvolgens niet gewonnen van Athletic Bilbao (1-0), Osasuna (2-2), Borussia Dortmund (0-0) en Granada (2-0).

De Jong, die deze zomer overkwam van Ajax en tegen Getafe het middenveld vormde met Sergio Busquets en Arthur, staat met Barcelona vierde in La Liga. De Spaanse kampioen heeft twee punten achterstand op Real.

Eerder op de dag boekten ook Jasper Cillessen en Valencia de eerste uitzege. Tegen Athletic Bilbao werd het 0-1 dankzij Denis Cheryshev. Valencia staat woensdag om 21.00 uur tegenover Ajax in de Champions League.

De basiself van FC Barcelona tegen Getafe, mét Frenkie de Jong. (Foto: Pro Shots)

De Ligt speelt net als De Jong hele wedstrijd

Bij Juventus-SPAL (2-0) kwam het openingsdoelpunt op slag van rust op naam van Miralem Pjanic, die prachtig raak schoot van afstand. Richting de slotfase bepaalde Cristiano Ronaldo met een kopbal de eindstand.

De 41-jarige Buffon speelde zijn 903e wedstrijd in clubverband en mag zich daarmee de Italiaan met de meeste duels noemen. Tot zaterdag deelde de Juventus-keeper het record met Paolo Maldini. De Ligt vormde met de ervaren Leonardo Bonucci het centrale duo achterin.

Het Juventus van coach Maurizio Sarri is met zestien punten uit zes duels sterk aan het Serie A-seizoen begonnen. De enige club die het beter doet is Internazionale, dat iets later op de dag met 1-3 van Sampdoria won.

Aanvaller Alexis Sánchez speelde daarbij een hoofdrol. Hij maakte zijn eerste doelpunt voor Inter, maar kreeg vlak na rust ook zijn tweede gele kaart voor een schwalbe en mist daardoor de topper tegen Juventus van volgende week.

Atalanta Bergamo won met 1-4 bij Sassuolo en is met dertien punten de nummer drie in de Serie A. Hans Hateboer, die de assist verzorgde bij de vierde treffer, maakte de negentig minuten vol bij de bezoekers en Marten de Roon bleef op de bank.

Vreugde bij Juventus na een van de treffers tegen SPAL. (Foto: Pro Shots)

Neymar weer belangrijk voor PSG

In Frankrijk eiste Neymar weer een hoofdrol voor zich op. Hij bezorgde Paris Saint-Germain bij Girondins de Bordeaux voor de derde keer in vier wedstrijden de zege: 0-1.

PSG nam de koppositie over van Nantes, dat eerder op de dag met 0-1 van het Olympique Lyon van basisspeler Memphis Depay won. Het winnende doelpunt kwam op naam van Samuel Moutoussamy. Lyon bezet met negen punten een teleurstellende elfde plaats en zal zondag nog verder wegzakken.

Kasper Dolberg hielp OGC Nice met een doelpunt voor eigen publiek aan een gelijkspel tegen Lille OSC. De Deen, die deze zomer overkwam van Ajax, opende na een klein kwartier de score en maakte zijn tweede doelpunt in dienst van Nice, dat nu vijfde staat.

Neymar bewees niet voor het eerst dit seizoen zijn waarde voor Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

