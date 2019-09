Frenkie de Jong heeft zondag met FC Barcelona voor de eerste keer dit seizoen een uitduel gewonnen. In Italië boekte Matthijs de Ligt een thuiszege met Juventus in een wedstrijd die voor keeper Gianluigi Buffon een bijzonder tintje had.

De Jong speelde de hele wedstrijd namens Barcelona, dat met 0-2 te sterk was voor Getafe. Luis Suárez (voor rust) en Junior Firpo zorgden voor de doelpunten.

Tot dusver kende Barcelona een dramatische reeks in uitduels. Er werd achtereenvolgens niet gewonnen van Athletic Bilbao (1-0), Osasuna (2-2), Borussia Dortmund (0-0) en Granada (2-0).

De Jong, die deze zomer overkwam van Ajax en tegen Getafe het middenveld vormde met Sergio Busquets en Arthur, staat met Barcelona voorlopig tweede in La Liga. De Spaanse topclub heeft dertien punten uit zeven duels.

Real Sociedad, Atlético Madrid en Granada kunnen Barcelona dit nog weekend nog wel passeren. Atlético speelt later op zaterdag thuis tegen stadgenoot Real Madrid.

Eerder op de dag boekten ook Jasper Cillessen en Valencia de eerste uitzege. Tegen Bilbao werd het 0-1 dankzij Denis Cheryshev. Valencia staat woensdag om 21.00 uur tegenover Ajax in de Champions League.

De basiself van FC Barcelona tegen Granada, mét Frenkie de Jong. (Foto: Pro Shots)

De Ligt speelt net als De Jong hele wedstrijd

Bij Juventus-SPAL (2-0) kwam het openingsdoelpunt op slag van rust op naam van Miralem Pjanic, die prachtig raak schoot van afstand. Richting de slotfase bepaalde Cristiano Ronaldo met een kopbal de eindstand.

De 41-jarige Buffon speelde zijn 903e wedstrijd in clubverband en mag zich daarmee de Italiaan met de meeste duels noemen. Tot zaterdag deelde de Juventus-keeper het record met Paolo Maldini.

De Ligt vormde met de ervaren Leonardo Bonucci het centrale duo achterin. De van Ajax overgenomen verdediger maakte voor de vijfde keer dit seizoen de negentig minuten vol.

Het Juventus van coach Maurizio Sarri is met zestien punten uit zes duels sterk aan het Serie A-seizoen begonnen. De titelverdediger kan later op de dag aan kop wel gepasseerd worden door Internazionale, dat uit tegen Sampdoria speelt en nog zonder puntenverlies is.

Vreugde bij Juventus na een van de treffers tegen SPAL. (Foto: Pro Shots)

