Manchester City heeft zaterdag afgerekend met Everton. Op Goodison Park werd het 1-3. Georginio Wijnaldum behoedde Liverpool eerder op de dag voor puntenverlies bij Sheffield United: 0-1.

City had het even lastig met Everton, want na 0-1 van Gabriel Jesus (na een fraaie aanval) zorgde Dominic Calvert-Lewin voor de gelijkmaker. In de tweede helft trok City het duel alsnog naar zich toe dankzij Riyad Mahrez en Raheem Sterling.

De overwinning betekent dat de ploeg van manager Josep Guardiola concurrent Liverpool enigszins in het zicht houdt. De 'Citizens' hebben als nummer twee zestien punten en geven daarmee vijf punten toe.

Bij Sheffield-Liverpool kreeg Wijnaldum bij zijn winnende doelpunt in de zeventigste minuut hulp van Dean Henderson. De keeper ging enorm in de fout bij het schot van de Nederlander. Liverpool had de handen vol aan Sheffield, maar won dus alsnog.

De 'Reds' blijven met de maximale score van 21 punten uit zeven duels soeverein aan kop in de Premier League. Sinds de start van de Premier League in 1992 lukte het een ploeg pas één keer eerder om na zeven wedstrijden nog zonder puntenverlies te zijn. Chelsea won in het seizoen 2005/2006 zelfs de eerste negen duels.

Georginio Wijnaldum toont zijn spierballen na zijn doelpunt tegen Sheffield United. (Foto: Pro Shots)

Chelsea en Tottenham boeken thuiszege

Chelsea, een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League, haakte aan bij de subtop. De ploeg van trainer Frank Lampard won met 2-0 van Brighton & Hove Albion, dankzij goals van Jorginho (penalty) en Willian.

Net als Chelsea komt ook Tottenham Hotspur op elf punten uit zeven duels. De Champions League-finalist van afgelopen seizoen won met 2-1 van Southampton en herstelde zich daarmee van de blamerende uitschakeling van eerder deze week in de League Cup tegen vierdeklasser Colchester United.

Tottenham speelde tegen Southampton een uur lang met tien man nadat Serge Aurier in vier minuten tijd twee keer geel had gekregen. Desondanks sleepte de thuisploeg dankzij een doelpunt van Harry Kane vlak voor rust de zege uit het vuur.

Jorginho viert het openingsdoelpunt van Chelsea met ploeggenoot Mason Mount. (Foto: Pro Shots)

Doelpunt en blessure voor El Ghazi

Anwar El Ghazi maakte zijn tweede doelpunt voor Aston Villa in de Premier League. De Nederlander opende na een half uur spelen de score thuis tegen Burnley, al bleek dat uiteindelijk niet genoeg voor de winst: 2-2.

Ondanks zijn doelpunt eindigde de wedstrijd voor El Ghazi in mineur. Twintig minuten voor tijd viel de Nederlander geblesseerd uit. Bij Burnley deed Erik Pieters wel de hele wedstrijd mee.

Daryl Janmaat beleefde een ongelukkige middag met Watford. De rechtsback kopte de bal op curieuze wijze achter zijn eigen doelman en bepaalde daarmee de eindstand in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers onbedoeld op 2-0.

Anwar El Ghazi scoorde, maar viel ook geblesseerd uit bij Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

