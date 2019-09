Valencia heeft zaterdag de eerste uitzege van het seizoen in La Liga geboekt. Met Jasper Cillessen onder de lat werd Athletic Club met 0-1 verslagen in Bilbao.

Valencia zegevierde in de Champions League al wel op vreemde bodem. De Spanjaarden begonnen de groepsfase met een verrassende 0-1-overwinning bij Chelsea.

Woensdag staat Valencia tegenover Ajax, dat na de 3-0 tegen Lille bovenaan staat in groep H. De wedstrijd in Mestalla begint om 21.00 uur.

In de competitie was Valencia na de 2-0 op 1 september tegen Mallorca al bijna een maand op zoek naar een zege. Dankzij een treffer van de Rus Denis Cheryshev in de 27e minuut werd het wachten zaterdag in San Mamés eindelijk beloond.

Cillessen stond in tegenstelling tot eerder deze week weer in de basis. Woensdag thuis tegen Getafe (3-3) moest de doelman van Oranje zijn plaats afstaan aan Jaume Domenech, die in Bilbao weer op de bank zat.

Met negen punten uit zeven duels vertoeft Valencia in de middenmoot. Later op zaterdag staan nog onder meer Getafe-FC Barcelona (16.00 uur) en Atlético Madrid-Real Madrid (21.00 uur) op het programma.

Bekijk de uitslagen en de stand in La Liga

Depay thuis onderuit met Lyon

In Frankrijk leed Olympique Lyon al de derde nederlaag. Met Memphis Depay in de basis werd thuis met 0-1 verloren van FC Nantes.

Samuel Moutoussamy maakte na een uur spelen het enige doelpunt voor Nantes, dat met zestien punten uit acht duels verrassend koploper is in de Ligue 1. De ploeg kan dit weekend nog wel achterhaald worden door Paris Saint-Germain, Angers en Lille.

Lyon bezet met negen punten een teleurstellende elfde plaats en zal zaterdag en zondag nog verder wegzakken. Depay, die tegen Nantes de hele wedstrijd meespeelde, scoorde tot nu toe vier keer.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Ligue 1