FC Emmen heeft vrijdag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De Drenten wonnen in eigen huis verdiend met liefst 3-0 van een zwak ADO Den Haag.

FC Emmen stond halverwege op een 1-0-voorsprong door een eigen doelpunt van John Goossens, waarna het na rust 3-0 werd dankzij treffers van Michael de Leeuw en Luciano Slagveer.

Door de overwinning nam FC Emmen de vijftiende plaats over van ADO. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft na acht wedstrijden één punt meer dan het elftal van coach Alfons Groenendijk (zeven om zes punten).

De nummer zeventien en achttien degraderen dit seizoen voor het eerst rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer zestien moet het vege lijf zien te redden in de play-offs.

De spelers van FC Emmen vieren een doelpunt tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

FC Emmen heer en meester in eerste helft

FC Emmen was in de eerste helft heer en meester tegen ADO. De thuisclub creëerde volop kansen, maar was vaak onzorgvuldig in de afronding. Zo schoten Slagveer (hakbal) en De Leeuw (twee keer vanaf de rand van het strafschopgebied) naast.

Toch werd het na ruim een kwartier spelen alsnog 1-0 voor FC Emmen. Jan-Niklas Beste gaf de bal vanaf de linkerkant strak voor, waarna Goossens de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Luuk Koopmans - nog altijd de vervanger van de geblesseerde Robert Zwinkels - gleed.

Ook daarna bleef FC Emmen de bovenliggende partij en had het voor rust de score uit moeten breiden tot 2-0 of 3-0. Weer De Leeuw (schot recht op Koopmans) en Robbert de Vos (schot in het zijnet) wisten daar echter niet voor te zorgen.

Michael de Leeuw was verantwoordelijk voor de 2-0 van FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

ADO vlak voor en na rust paar keer gevaarlijk

Het zwak spelende ADO mocht daardoor blijven hopen op een goed resultaat en was zelfs tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, maar ook Dion Malone (schot naast) en Shaquille Pinas (kopbal over) hadden het vizier nog niet helemaal op scherp staan.

Die momenten zorgden er wel voor dat ADO na rust meer uit de schulp kroop. Crysencio Summerville had tot twee keer toe de 1-1 op zijn schoen, maar hij schoot eerst te slap binnen en speelde de bal even later oog in oog met keeper Dennis Telgenkamp te ver voor zich uit.

FC Emmen kwam daardoor met de schrik vrij en liep halverwege de tweede helft in een tijdsbestek van vijf minuten zowaar uit naar 3-0. Zowel De Leeuw (assist Slagveer) als Slagveer (assist Telgenkamp) scoorden na een razendsnelle uitbraak en dompelden daarmee ADO in rouw.

