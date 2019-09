Supporters van Roda JC hebben vrijdag tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap de Mexicaanse geldschieter Mauricio Garcia de la Vega weggejaagd uit het stadion.

Dat gebeurde in de rust van de ontmoeting in de Keuken Kampioen Divisie. Aanvankelijk werd er binnenskamers nog gepraat, maar al snel liep de irritatie op.

Op diverse beelden is te zien dat Garcia de la Vega naar buiten wordt geduwd, zonder dat er iemand ingrijpt. Eenmaal buiten dreigen er klappen te vallen, maar komt de politie tussenbeide.

De politie Limburg liet weten "een mogelijke investeerder van Roda JC in veiligheid te hebben gebracht. De man had in de rust van de wedstrijd een gesprek met supporters die hem buiten het stadion brachten waar hij in het nauw kwam." De politie voegde er aan toe een onderzoek in te stellen.

Garcia de la Vega is de beoogde eigenaar van Roda JC, maar de fans zien hem liever niet komen. Uit protest bleef daarom in de eerste helft van de wedstrijd tegen De Graafschap een deel van de tribune leeg.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe de supporters van Roda JC Mauricio Garcia de la Vega het stadion uitjagen.

Spandoeken met beledigingen aan adres Garcia de la Vega

Er hingen ook spandoeken met teksten die aan duidelijkheid niet veel te wensen overlieten. Zo viel er op een van de doeken te lezen dat Garcia de la Vega een "puta" (hoer) is.

De betreffende supporters hadden vooraf via sociale media al duidelijk gemaakt afscheid te willen nemen van Garcia de la Vega, omdat hij in hun ogen weinig waarmaakt van zijn beloften.

Ze gaan ervan uit dat er wel andere kandidaten zijn om de club te steunen, maar dat die willen dat Garcia de la Vega eerst vertrekt. De aanhang zei bereid te zijn daarbij de helpende hand toe te steken.

Roda JC verkeert in een sportieve crisis. De Kerkradenaren, getraind door Jean-Paul de Jong, bezetten na acht speelrondes slechts de zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar hielden De Graafschap wel op 1-1.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie