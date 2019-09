Stefanie van der Gragt moet de EK-kwalificatieduels van de Oranjevrouwen met Slovenië en Rusland aan zich voorbij laten gaan. De verdediger ondergaat een operatie aan haar knie, zo meldt haar club FC Barcelona vrijdag.

De 27-jarige Van der Gragt raakte afgelopen woensdag geblesseerd in de return van Barcelona tegen Juventus (2-1-zege) in de zestiende finales van de Champions League. Ze kreeg vroeg in de tweede helft last van de meniscus in haar linkerknie.

Het is onbekend hoelang Van der Gragt precies uit de roulatie zal zijn, maar ze mist door de operatie in ieder geval volgende week de interlands van de Oranjevrouwen.

Naast Van der Gragt moet bondscoach Sarina Wiegman het tegen Slovenië en Rusland stellen zonder Shanice van de Sanden, Jackie Groenen, Lieke Martens en Kika van Es. Van de Sanden kampt met een enkelblessure en Groenen is herstellende van een bovenblessure.

Martens ontbreekt al langere tijd. De speelster van FC Barcelona is nog altijd aan het revalideren van de teenblessure die ze opliep tijdens het WK in Frankrijk, waar Oranje als tweede eindigde. Van Es onderging in juli een operatie aan haar knie en maakte vorig weekend pas weer speelminuten.

Oranjevrouwen aan kop in EK-kwalificatiegroep

Nederland speelt op 4 oktober eerst uit tegen Slovenië. Vier dagen later is in het Philips Stadion in Eindhoven Rusland de tegenstander.

De Oranjevrouwen staan na overwinningen op Estland (0-7) en Turkije (3-0) bovenaan in de poule A van de EK-kwalificatie. De groepswinnaars van de in totaal negen groepen en de drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2021 in Engeland. De overige nummers twee spelen play-offs.