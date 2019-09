RKC Waalwijk heeft zich vrijdag versterkt met de transfervrije Fabian Sporkslede. De 26-jarige verdediger tekent in het Mandemakers Stadion een contract tot het einde van dit seizoen.

Sporkslede trainde al enige tijd mee met RKC. Hij zat zonder club nadat zijn aflopende contract bij NAC Breda deze zomer niet werd verlengd na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC is verheugd met het vastleggen van Sporkslede. "Ons streven is om alle posities dubbel bezet te hebben", zegt hij op de website van de club.

"Omdat Fabian na de deadline nog zonder club zat, hebben we de afgelopen periode in alle rust met hem kunnen trainen en hem kunnen beoordelen. Fabian past goed bij de groep en kan met zijn ervaring jongens helpen."

Sporkslede namens Ajax in actie tegen Real Madrid

Sporkslede debuteerde in 2012 namens Ajax in het betaald voetbal. Hij droeg in totaal vier keer het shirt van de Amsterdammers, onder meer in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de groepsfase van de Champions League dat jaar (1-4).

De voormalige international van Jong Oranje speelde in zijn laatste contractjaar, in het seizoen 2014/2015, op huurbasis bij Willem II en daarna bij Chievo Verona, Lupa Roma en dus NAC Breda.

RKC promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs naar de Eredivisie, maar heeft het lastig in het eerste seizoen op het hoogste niveau. De ploeg van trainer Fred Grim staat na zeven speelrondes met slechts één punt op de achttiende en laatste plaats.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie