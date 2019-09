Ajax-trainer Erik ten Hag verwacht dat hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen kan beschikken over Hakim Ziyech. De aanvaller ontbrak woensdag tegen Fortuna Sittard (5-0) wegens hamstringklachten.

"Hakim oogt goed. Hij heeft gisteren getraind en we hebben straks nog een training. Ik ga ervan uit dat hij er tegen Groningen weer bij is", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie.

Noussair Mazraoui en Noa Lang keren waarschijnlijk ook terug in de selectie. De verdediger is zo goed als hersteld van een spierblessure die hem weken aan de kant hield en de aanvaller is verlost van knieklachten.

Zakaria Labyad is er sowieso niet bij wegens ziekte. De aanvaller, die vorige maand een vertrek naar ADO Den Haag niet zag zitten, kreeg dit seizoen nog geen speeltijd en is ook te oud om mee te mogen doen met Jong Ajax.

Ten Hag beschikt over luxeprobleem

Ten Hag beschikt over een luxeprobleem. Hij moet voor de vier aanvallende posities kiezen tussen in principe zes basisspelers, namelijk Ziyech, Quincy Promes, Donny van de Beek, David Neres, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.

"Lastig wil ik dat niet noemen, maar ik moet alles wel goed tegen elkaar afwegen en kijken waar de meeste winst valt te halen. We hebben verschillende type aanvallers. Daar kunnen we mee variëren en de tegenstander in de problemen brengen."

"Het is natuurlijk wel zo dat we uiteindelijk naar een team willen waarin automatismes zitten. Daar kan je de rest van het seizoen profijt van hebben. Die automatismes moet je echter eerst wel hebben ingetraind. In die fase zitten we nu. We testen verschillende combinaties."

Ten Hag looft Promes

Ten Hag was ook lovend over Promes. De zomeraankoop, voor 16 miljoen euro overgekomen van Sevilla, was tegen Fortuna goed voor een hattrick en staat al op vijf doelpunten dit seizoen in de Eredivisie.

"Het is altijd afwachten hoe een speler het doet bij een andere club, met een typische filosofie, maar dit is wel de verwachting die ik van hem had. Hij is op de goede weg, maar ik denk dat het altijd beter kan. Gelukkig is Quincy daar zelf ook van overtuigd."

"Hij voelt zich erg lekker 'op 10', maar Donny kan daar ook heel goed spelen. Maar met Quincy kan je meerdere kanten op. Hij kan eigenlijk op alle aanvallende posities wel spelen. Hij laat heel goede dingen zien op dit moment. Quincy laat zijn voeten spreken en dwingt het af."

Ajax-FC Groningen begint zaterdag om 19.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Ajax en Groningen zijn respectievelijk de koploper en de nummer dertien in de Eredivisie.

