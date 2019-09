PSV heeft in aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle een vrijwel volledig fitte selectie. De Eindhovenaren kunnen weer beschikken over Érick Gutiérrez en missen mogelijk alleen Kostas Mitroglou.

Gutiérrez ontbrak in de afgelopen weken wegens een gebroken middenhandsbeentje, opgelopen tijdens een training van Mexico, maar zat vorige week tegen Ajax (1-1) al wel een keer in de wedstrijdselectie.

Mitroglou was er tegen Ajax en woensdag tegen FC Groningen (3-1) niet bij wegens ziekte en trainer Mark van Bommel liet vrijdag op zijn persconferentie weten dat hij een twijfelgeval is voor het treffen met PEC.

Van Bommel voerde tegen Groningen wijzigingen door in zijn opstelling - onder anderen Daniel Schwaab en Ritsu Doan kregen een basisplaats - maar hij wilde niet prijsgeven of hij dat tegen PEC weer van plan is.

"In Nederland zijn we niet gewend om veel te rouleren. Ik vind dat we een heel brede, goede selectie hebben. Daardoor kunnen we rouleren dit jaar", was het enige wat hij erover kwijt wilde.

Van Bommel vergelijkt wisselvalligheid PSV met eigen carrière

Van Bommel was woensdag niet te spreken over wat zijn ploeg liet zien in de tweede helft tegen Groningen, waarin PSV een 2-0-voorsprong in gevaar bracht, maar hij was twee dagen later een stuk milder.

"Tijdens het WK 2010 in Brazilië werden we voor rust volledig weggespeeld. In het veld zeiden we tegen elkaar dat we de 1-0-achterstand moesten verdedigen tot de rust", keek hij even terug op zijn carrière als speler.

"Daarin hebben we destijds dingen omgezet waardoor het duel er in de tweede helft volledig anders uitzag. In het voetbal zie je haast nooit twee identieke helften of twee helften waarin één ploeg constant domineert."

Van Bommel neemt het op voor bekritiseerde Rosario

Van Bommel nam het tot slot ook nog op voor zijn aanvoerder Pablo Rosario. De middenvelder krijgt de laatste tijd wat kritiek te verduren, maar maakte tegen Groningen wel zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

"Pablo is hier gekomen vanuit de Keuken Kampioen Divisie en is na een jaar Jong PSV vast in het eerste elftal gekomen. Hij speelde goed, werd international en kreeg het daarna moeilijk", vertelde hij.

"Dat is heel erg normaal voor een jonge speler. Stabieler worden gaat gepaard met ouder worden en meer wedstrijden spelen. Dat geldt ook voor ons als elftal en dat zag je misschien ook wel terug tegen Groningen."

PEC Zwolle-PSV begint zondag om 14.30 uur in het MAC³PARK stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. PEC en PSV zijn respectievelijk de nummers dertien en twee in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie