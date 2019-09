Calvin Stengs vindt niet dat AZ het na de ruime zege van donderdag op bezoek bij Feyenoord (0-3) verplicht is om minimaal derde te worden in de Eredivisie. Hij is wel van mening dat de Alkmaarders op dit moment de betere ploeg hebben.

"De derde plaats moet wel het doel zijn. Er komt nu door deze uitslag niet per se meer druk bij kijken. We zijn in de afgelopen jaren al een keer als derde geëindigd, dus waarom dit jaar ook niet?", zei Stengs in gesprek met NUsport in De Kuip.

AZ liet Feyenoord geen moment in zijn spel komen. Het elftal van trainer Arne Slot zette de thuisclub telkens goed vast en dat resulteerde in doelpunten van Myron Boadu (fraaie aanval), Stengs (afstandsschot) en Oussama Idrissi (blunder Eric Botteghin).

"Ik zie het niet als een verrassing. Ik had vooraf al het gevoel dat wij de betere ploeg hebben. Maar hier in De Kuip weet je het nooit met Feyenoord. Vaak als ze in een moeilijke periode zitten, pakken ze juist de punten", aldus Stengs.

"Deze 0-3 betekent niet dat wij in alle opzichten verder zijn dan Feyenoord. Dan zou je hen tekortdoen gezien de spelers waarover zij beschikken. Wij hebben het vandaag gewoon goed gedaan. Misschien dat we wel in voetballend opzicht verder zijn dan Feyenoord."

Calvin Stengs viert zijn doelpunt tegen Feyenoord met de bank van AZ. (Foto: Pro Shots)

Stengs blij dat AZ eindelijk wint bij traditionele top drie-club

Stengs was ook blij dat AZ eindelijk weer eens wist te winnen bij een club uit de traditionele top drie. De laatste keer dat dat lukte, was in 2015 toen er onder leiding van toenmalig trainer John van den Brom met 0-1 werd gewonnen bij Ajax.

"We werden er steeds aan herinnerd door de media em daar wilden we vanaf zijn. Dat we nu winnen in De Kuip is fantastisch. Het was niet een supergroot feest in de kleedkamer, want je krijgt geen trofee of zo, maar dit is toch wel lekker", vertelde Stengs.

"We verwachten nu van onszelf dat we goed blijven voetballen. Vorige week tegen ADO Den Haag (0-1-zege) was dat niet het geval, maar trokken we wel aan het langste eind. Als je ook de wedstrijden wint waarin je het moeilijk hebt, ben je echt een goede ploeg."

Calvin Stengs laat de spelers van Feyenoord zijn hielen zien. (Foto: Pro Shots)

Stengs tegen Feyenoord op nummer 10-positie

Stengs speelde tegen Feyenoord opvallend genoeg op de nummer 10-positie. Slot wilde hem niet de hele wedstrijd achter linksback Ridgeciano Haps aan laten lopen en koos daarom voor Yukinari Sugawara als rechteraanvaller.

"Ik vind de nummer 10-positie niet per se lekkerder, maar ik denk dat ik vandaag echt in mijn kracht kwam. Ik stond vaak vrij en daar had Feyenoord niet echt een oplossing voor. Ik vind het niet erg om van plek te wisselen. We moeten per wedstrijd kijken wat het beste is."

AZ, dat het zondag in Den Haag opneemt tegen Heracles Almelo, is aan een uitstekend seizoen bezig. De landskampioen van 2009 staat na zeven speelrondes derde, met maar één punt achterstand op de koplopers Ajax en PSV.

Feyenoord, dat zondag bezoek krijgt van FC Twente, draait daarentegen zeer stroef. De landskampioen van 2017 is pas terug te vinden in het rechterrijtje (tiende plaats) en heeft al zeven punten achterstand op Ajax en PSV.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie