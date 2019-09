AZ-trainer Arne Slot is trots dat zijn elftal donderdagavond bij Feyenoord heeft laten zien dat er progressie is geboekt ten opzichte van vorig seizoen. De Alkmaarders wonnen overtuigend met 0-3 in De Kuip.

"De manier waarop we ons gepresenteerd hebben, was precies zoals we wilden. Vorig seizoen wonnen we in thuisduels al van clubs uit de traditionele top drie, maar we moesten het ook eens in een uitwedstrijd laten zien", zei Slot in gesprek met FOX Sports.

"De uitduels van dit seizoen in Europa met Partizan en Antwerp hebben ons heel veel zelfvertrouwen gegeven. Daardoor wisten we dat we in De Kuip zouden kunnen winnen. Vorig jaar waren we daar al dichtbij, maar de jongens zijn nu weer een jaartje verder en hebben bevestigd dat we hier kunnen winnen."

AZ begon al sterk aan de wedstrijd en kwam vlak voor rust op voorsprong via spits Myron Boadu. In de tweede helft stelden Calvin Stengs (50e minuut) en Oussama Idrissi (83e minuut) de klinkende overwinning van de Alkmaarders veilig.

Myron Boadu en Calvin Stengs vieren de 0-2 met de bank van AZ. (Foto: Pro Shots)

Slot prijst optreden Stengs tegen Feyenoord

Slot was enigszins verrast dat zijn ploeg zo veel ruimte kreeg om te voetballen. "We hadden verwacht dat Feyenoord ons iets agressiever onder druk zou zetten. Wellicht was dat door ons goede spel niet mogelijk voor ze", aldus de coach, die vooral tevreden was over het optreden van uitblinker Stengs.

"Calvin speelde ontzettend goed. Hij was het rustpunt dat we op het middenveld wilden hebben. We wilden hem bewust niet op rechts zetten, want dan had hij de hele wedstrijd achter Ridgeciano Haps (linksback, red.) aan moeten lopen. Hij heeft het fantastisch ingevuld."

Door de vijfde zege dit seizoen blijft AZ nog altijd in het spoor van koploper Ajax en nummer twee PSV, die na zeven speelronden slechts één punt meer hebben dan de Alkmaarse nummer drie. Slot blijft voorlopig nuchter over de goede seizoensstart.

"We hebben nu aangetoond dat we in De Kuip kunnen winnen, maar zondag spelen we een thuiswedstrijd tegen Heracles. Dan moeten we weer bevestigen wat we nu hebben laten zien."

