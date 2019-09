Steven Berghuis beseft dat hij donderdag goed is weggekomen in de verloren thuiswedstrijd van Feyenoord tegen AZ. De aanvaller beging vlak voor rust een spijkerharde overtreding van achteren op Teun Koopmeiners, maar ontsnapte met een gele kaart.

"De overtreding zat ertussenin, denk ik. De scheidsrechter had zeker rood kunnen geven, maar ze beoordelen het met geel. De scheids én de VAR doen dat", zei Berghuis in een eerste reactie na de pijnlijke 0-3-nederlaag in De Kuip.

"Het was niet het moment om een tackle in te zetten. Er kwam wat frustratie bij kijken, omdat het niet liep bij ons. Ik deed het niet om de toon te zetten of iemand te blesseren. Ik was gewoon te laat en raakte hem. Het gebeurde in een split second."

Het was niet de eerste keer dat Berghuis in opspraak komt door een grove charge. Hij kreeg in maart nog kritiek van bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal, die vond dat sommige overtredingen van hem niet passen in het voetbal.

"Dit is de speler en persoon die ik ben. De emotie is ook mijn kracht en ik wil dat niet verliezen, maar vandaag sloeg het net de verkeerde kant op. Daar loop ik niet voor weg", aldus Berghuis.

Steven Berghuis pept zijn ploeggenoten op tijdens de wedstrijd tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

'Ik zag geen echt contact'

Scheidsrechter Jochem Kamphuis was van mening dat hij goed had gehandeld met een gele kaart voor Berghuis en hij bleef bij dat standpunt na het bekijken van de televisiebeelden bij FOX Sports.

"Ik heb de situatie in het veld beoordeeld. Ik was daarbij vooral gefocust op het raakmoment. Ik zag beide benen ernaast gaan en geen echt contact. Dat was voor mij reden om geel te geven."

Videoscheidsrechter Danny Makkelie, zondag de scheidsrechter bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente, besloot tijdens het duel niet in te grijpen en het bij een gele kaart te houden voor Berghuis.

"Hoewel mijn voorkeur naar een rode kaart gaat (dit heb ik ook aan de scheidsrechter uitgelegd) kan ik op basis van het raakmoment een gele kaart nog nét steunen", schreef hij op zijn eigen Instagram-pagina.

Koopmeiners kon zich niet vinden in de lezingen van Kamphuis en Makkelie. "De bal was allang weg. Dit hoort niet thuis op het voetbalveld. Gelukkig kon ik nog door. Ik heb de scheidsrechter erop aangesproken, maar hij vond het niet meer dan geel."

