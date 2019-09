Jaap Stam is mild voor zijn spelers na de pijnlijke 0-3-thuisnederlaag van donderdag tegen AZ. De Feyenoord-coach vindt dat het niet lag aan de instelling.

De spelers werden flink uitgefloten bij het verlaten van het veld. Bovendien werden de woorden "schaam je kapot" gescandeerd door een groot deel van de Feyenoord-aanhang.

"Maar mijn spelers hoeven zich niet te schamen. Ik begrijp waar de onvrede vandaan komt, maar mijn spelers doen het ook niet expres en doen echt wel hun best. Soms zit het ook gewoon tegen", aldus Stam bij FOX Sports.

"We speelden tegen een goede ploeg en soms moet je dan verdedigen. Het publiek geeft soms de indruk dat de spelers niet kunnen of willen, maar dat is niet het geval."

AZ was vrijwel de hele wedstrijd de betere ploeg en kwam in de eerste helft op 0-1 via Myron Boadu. Na rust scoorden Calvin Stengs en Oussama Idrissi en bij het derde doelpunt ging verdediger Eric Botteghin flink in de fout.

Jaap Stam langs de lijn in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

'We dwongen te weinig af'

Stam zag ook goede dingen, zo benadrukte hij. "In het begin waren we wat agressiever en doortastender, maar we maakten de mogelijkheden niet. Daarna wisten we dat we alle zeilen bij moesten zetten", aldus de voormalige topverdediger.

"We dwongen te weinig af. In de kleedkamer was iedereen heel stil en erg teleurgesteld. We weten dat we niet genoeg hebben gebracht om het AZ echt moeilijk te maken."

Jens Toornstra, die voor het eerst sinds zijn blessure in de basis stond, oordeelde dat er structureel iets moet veranderen. "In de tweede helft speelden we veel te gehaast, waardoor we veel moesten corrigeren. Dat kost veel kracht. We moeten met elkaar gaan zitten om hier zo snel mogelijk uit te komen", zei hij.

Feyenoord leed de eerste nederlaag van het seizoen en staat tiende na zeven speelrondes. De Rotterdammers staan zondag in eigen huis tegenover nummer vijf FC Twente.

