Feyenoord is donderdag verder achteropgeraakt in de Eredivisie. De kwakkelende ploeg van trainer Jaap Stam kwam in eigen huis zwak voor de dag tegen AZ en verloor met maar liefst 0-3.

Halverwege was het 0-1 door een doelpunt van spits Myron Boadu en vroeg in de tweede helft maakte Calvin Stengs de tweede Alkmaarse treffer. Een flater van verdediger Eric Botteghin leidde de 0-3 van Oussama Idrissi in. AZ boekte de eerste zege in De Kuip sinds 2011, toen de Alkmaarders met 0-1 wonnen.

Steven Berghuis deed in negatieve zin van zich spreken. De aanvaller beging vlak voor rust een spijkerharde overtreding op Teun Koopmeiners, maar kwam opvallend genoeg weg met slechts een gele kaart.

Feyenoord staat door de eerste nederlaag van dit seizoen in competitieverband nog altijd slechts tiende op de ranglijst van de Eredivisie. De Rotterdammers verzamelden in de eerste zeven wedstrijden pas tien punten, zeven minder dan de koplopers Ajax en PSV.

AZ klimt dankzij de derde overwinning op rij naar de derde plaats. De Alkmaarders hebben maar één punt minder dan Ajax en PSV, die woensdag al wonnen van respectievelijk Fortuna Sittard (5-0) en FC Groningen (3-1).

Myron Boadu zorgde van dichtbij voor de openingstreffer in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord vanaf het begin onderliggende partij

Feyenoord zat tegen AZ geen moment echt lekker in de wedstrijd. De thuisclub, die zonder Rick Karsdorp (lichte bovenbeenblessure), Leroy Fer (rust) en Sam Larsson (gepasseerd) speelde, moest het initiatief aan de bezoekers laten en kwam in de openingsfase een paar keer goed weg.

Yukinari Sugawara had al na zes minuten de 0-1 moeten maken, maar de Japanner - hij speelde verrassend voorin - raakte een voorzet van Owen Wijndal totaal verkeerd. Even later slaagde Boadu er ook niet in een voorzet van diezelfde Wijndal binnen te glijden.

Het tam spelende Feyenoord oogde machteloos, al was het halverwege de eerste helft ook een paar keer dicht bij de 1-0. Berghuis schoot na een sublieme pass van Jens Toornstra in het zijnet en uit de daaropvolgende hoekschop raakte Toornstra met een fantastische knal de lat en mikte Luciano Narsingh recht op AZ-keeper Marco Bizot.

Die momenten zorgden er wel voor dat de druk van Feyenoord toenam en dat de 1-0 even in de lucht hing. Orkun Kökçü en opnieuw Berghuis probeerden het vanaf de rand van het strafschopgebied, maar beide keren lag de prima keepende Bizot in de weg.

Toch kwam AZ in de 39e minuut op voorsprong. Weer gaf Wijndal, die ontsnapte aan de aandacht van Berghuis, de bal strak voor en dit keer lukte het Boadu wél om de bal in een leeg doel te schieten.

Ontlading bij de spelers van AZ. (Foto: Pro Shots)

Berghuis ontsnapt na grove overtreding

De frustraties liepen daarna hoog op bij Berghuis. De Oranje-international maakte vlak voor rust een grove overtreding van achteren op Koopmeiners, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis deed het af met slechts een gele kaart en ook VAR Danny Makkelie vond het geen rood waard.

Hoewel Feyenoord met elf man mocht blijven staan, werd het er na rust niet beter op bij het elftal van Stam. In de vijftigste minuut werd het zelfs al 0-2. Stengs kreeg de ruimte om van een meter of 25 uit te halen en passeerde de kansloze Kenneth Vermeer met een schuiver in de verre hoek.

Het geloof was daarmee wel verdwenen bij Feyenoord, ook al werden er nog twee grote kansen gecreëerd. Eerst schoot Narsingh na breedleggen van Berghuis veel te wild over en daarna kreeg Luis Sinisterra de bal niet langs Bizot en een aantal verdedigers van AZ op de doellijn.

Het werd in de slotfase allemaal nog erger voor Feyenoord. Botteghin wist niet wat hij met een inspeelpass van Vermeer in het eigen strafschopgebied aan moest, waarna Idrissi de bal simpel in het doel kon schieten en voor alweer zijn zesde competitiedoelpunt dit seizoen tekende.

De spelers van Feyenoord werden na afloop getrakteerd op een striemend fluitconcert en moeten zondag een echte sportieve crisis afwenden als het verrassend sterk presterende FC Twente op bezoek komt in De Kuip.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie