Luuk de Jong heeft donderdag een pijnlijke avond beleefd als speler van Sevilla. De spits bleef tegen Eibar de hele wedstrijd op de bank en zag zijn ploeg een 0-2-voorsprong uit handen geven: 3-2.

Er was aanvankelijk niets aan de hand voor Sevilla, want dankzij Lucas Ocampos en Óliver Torres was het bij rust 0-2. In de tweede helft scoorden Fabián Orellana (penalty), Pedro León en José Ángel voor Eibar, dat de eerste seizoenszege boekte.

Het was de eerste keer dat De Jong in de competitie op de bank bleef. De spits, die deze zomer overkwam van PSV, begon in de vorige vijf La Liga-duels in de basis. Hij scoorde nog niet.

Door de nederlaag verzuimde Sevilla aan te haken bij de Spaanse top. Bij winst had de club koploper Real Madrid tot op een punt genaderd, maar nu staat de ploeg van coach Julen Lopetegui zevende.

Later op de avond worden nog Celta de Vigo-Espanyol en Real Sociedad-Deportivo Alavés gespeeld. Clubs als Real, FC Barcelona en Atlético Madrid kwamen eerder deze speelronde al in actie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga