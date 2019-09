Slot: 'Europese duels zorgen voor vertrouwen'

AZ-coach Arne Slot genoot in De Kuip van zijn ploeg. "De voldoening is heel groot, vooral door de manier waarop we ons hier presenteren. Die Europese wedstrijden hebben ons het vertrouwen gegeven dat we ook in uitwedstrijden goed kunnen spelen en goede ploegen kunnen verslaan. We kregen veel ruimte om te voetballen, ik had verwacht dat Feyenoord wel wat agressiever zou zijn. Toch hadden we ook een lastige periode. In de rust hadden we al voor kunnen staan, maar we waren te ongeduldig en onrustig. Daarna slaagden we erin te bevestigen wat wij eigenlijk al wisten, namelijk dat wij dit soort wedstrijden kunnen winnen."