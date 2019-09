AZ heeft donderdag een nettowinst van 8 miljoen euro over het afgelopen seizoen gepresenteerd. Het is het vierde jaar op rij waarin de Alkmaarse club zwarte cijfers schrijft.

Door de winst neemt het eigen vermogen van AZ toe tot 33,2 miljoen euro. De verkoop van Guus Til aan Spartak Moskou voor 18 miljoen euro is niet opgenomen in het jaarverslag, omdat de transfer plaatsvond na het sluiten van het boekjaar op 1 juli.

AZ verwacht het seizoen 2019/2020 daardoor wederom met een positief resultaat af te sluiten, ondanks het instorten van het dak van het AFAS Stadion aan het begin van dit seizoen.

"Voor zowel de materiële schade als de gevolgschade heeft AZ een verzekering afgesloten. De totale omvang van de schade is nog niet vast te stellen", meldt de club in haar jaarverslag. "Medio december 2019 hoopt AZ met de nodige aanpassingen weer in het AFAS Stadion te kunnen spelen."

Financiële jaarsaldi AZ 2018/2019: +8 miljoen euro

2017/2018: +2 miljoen euro

2016/2017: +10,5 miljoen euro

2015/2016: +6,1 miljoen euro

2014/2015: -2 miljoen euro

Het is het vierde seizoen op rij waarin AZ winstgevend is. Vorig seizoen hield de Alkmaarse club 2 miljoen euro over.

AZ bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie. In de Europa League begon de ploeg van trainer Arne Slot met een gelijkspel tegen FK Partizan aan de groepsfase.

AZ speelt donderdag een uitwedstrijd tegen Feyenoord, de aftrap is om 20.00 uur.

