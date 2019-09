Derby County-manager Phillip Cocu kan de rest van het seizoen niet meer over aanvoerder Richard Keogh beschikken. De Ier raakte dinsdagavond zwaar geblesseerd aan zijn knie en pols na een uit de hand gelopen teamuitje, waarbij alcohol in het spel was.

De selectie van Derby County genoot van een gezamenlijk diner. Waar de meeste spelers volgens afspraak om 20.00 uur in door de club geregelde auto's huiswaarts keerden, besloot een kleine groep, onder wie de 33-jarige Keogh, door te drinken en uit te gaan.

Derby County meldt donderdag op de site dat Keogh daarna zwaar geblesseerd is geraakt bij een "alcoholgerelateerd incident", zonder verder op de details in te gaan. De politie in Derbyshire verschafte meer duidelijkheid door woensdagavond een foto op Twitter te plaatsen van een gecrashte auto.

De politie meldt daarbij dat Derby County-spelers Mason Bennett (23) en Tom Lawrence (25) worden aangeklaagd voor rijden onder invloed. Volgens Engelse media zat Keogh op de achterbank bij een van de twee spelers en is hij door de crash geblesseerd geraakt, al is dat nog niet bevestigd door Derby County.

Bennett en Lawrence moeten op 15 oktober voor de rechter verschijnen. De opgelopen blessures van Keogh zijn dusdanig erg dat hij de rest van het seizoen dus niet meer in actie kan komen.

Derby blijft betrokken spelers steunen

Hoewel Derby County in de naar buiten gebrachte verklaring geen namen noemt, meldt de laagvlieger uit het Championship dat de spelers in kwestie hoe dan ook intern gestraft zullen worden.

"We zullen een rigoureus onderzoek starten naar de spelers en daarbij kijken naar de gedragscodes van de club", schrijft Derby. "We hebben heel duidelijke regels omtrent het gebruik van alcohol. Op een paar momenten in het seizoen is het toegestaan om als groep met elkaar te drinken in een gecontroleerde omgeving."

"De spelers die betrokken zijn geraakt bij het incident van dinsdag, weten dat ze een hoge prijs zullen betalen voor hun acties. Toch zullen we ze steunen in hun missie om terug in het team te komen."

Het incident is een flinke domper voor Cocu, die al een moeilijke periode doormaakt als manager van Derby County. De club bezet na acht wedstrijden slechts de achttiende plek in het Championship met acht punten. Cocu is bezig aan zijn eerste seizoen bij Derby County, dat vorig seizoen nipt promotie misliep.