De Spaanse voetbalbond RFEF heeft FC Barcelona donderdag een boete van 300 euro opgelegd. De Catalaanse club benaderde Antoine Griezmann afgelopen seizoen buiten weten van zijn toenmalige club Atlético Madrid om.

De 300 euro is voor Barcelona een schijntje. De club werkt voor komend seizoen met een jaarbudget van ruim 1 miljard euro en is daarmee de rijkste club ter wereld.

Na een enorme transfersoap nam Barcelona Griezmann afgelopen zomer voor 120 miljoen euro over van Atlético. De club uit de hoofdstad beweerde dat Barcelona al een persoonlijke overeenkomst met Griezmann had voordat de interesse officieel kenbaar was gemaakt bij Atlético. Dat is in strijd met de FIFA-reglementen.

Atlético eiste dat Barcelona een transfersom van 200 miljoen euro betaalde, een bedrag dat als vertrekclausule was vastgelegd in het contract van de Franse aanvaller.

"Er is slechts sprake van lichte overtreding van artikel 126 in het disciplinaire handboek", meldt de RFEF in een verklaring. "Er worden geen strafmaatregelen getroffen tegen Griezmann."

Met drie treffers in zes duels is de 28-jarige Griezmann redelijk aan het seizoen begonnen bij Barcelona, dat op een teleurstellende vijfde plek in La Liga staat.

