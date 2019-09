FC Barcelona moet het slechts een paar duels zonder Lionel Messi stellen. De wereldvoetballer van het jaar heeft een spier in het linker dijbeen verrekt.

In een kort bericht op de website meldt Barcelona niet hoelang Messi zal moeten herstellen, maar volgens Spaanse media zal de sterspeler komend weekend niet mee kunnen doen in de competitiewedstrijd tegen Getafe. Zijn meespelen in het Champions League-duel met Internazionale op woensdag is twijfelachtig.

Messi liep zijn blessure dinsdagavond op in de competitiewedstrijd tegen Villarreal (2-1-zege). De 32-jarige Argentijn stond voor het eerst dit seizoen in de basis, nadat een kuitblessure hem enkele weken langs de kant hield. Hij liet zich in de rust wisselen vanwege de nieuwe blessure.

Messi maakte halverwege deze maand zijn rentree als invaller in de Champions League tegen Borussia Dortmund (0-0) en viel afgelopen weekend in bij het competitieduel met Granada (2-0-nederlaag).

Zonder de geblesseerde Messi is Barcelona moeizaam aan het seizoen begonnen. De club van Frenkie de Jong staat na zes duels vijfde in La Liga, met een achterstand van vier punten op koploper Real Madrid.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in La Liga