Liverpool-manager Jürgen Klopp is onder de indruk van de ontwikkeling van Ki-Jana Hoever. Het Nederlandse talent maakte woensdagavond in het League Cup-duel met MK Dons (0-2) zijn eerste treffer in dienst van 'The Reds'.

De pas zeventienjarige Hoever tekende twintig minuten voor tijd voor de 0-2 in Milton Keynes door een voorzet van aanvoerder James Milner - vlak voor rust de maker van de openingstreffer - op fraaie wijze binnen te koppen.

De verdediger mag zich daardoor de op drie na jongste doelpuntenmaker ooit van Liverpool noemen, na Ben Woodburn (17 jaar, 1 maand en 14 dagen), Michael Owen (17 jaar, 4 maanden en 22 dagen) en Jordan Rossiter (17 jaar, 5 maanden en 30 dagen).

"De kopbal van Ki-Jana was geweldig", zegt een trotse Klopp op de site van Liverpool. "Toen ik zijn leeftijd had, speelde ik niet op zo'n hoog niveau. Het is best wel indrukwekkend wat hij laat zien. Er zijn nog veel verbeterpunten, maar dat is logisch als je zeventien jaar bent."

Hoever, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep en in de zomer van 2018 naar Liverpool verkaste, speelde tegen MK Dons zijn tweede wedstrijd in de hoofdmacht van de Premier League-club. Hij maakte in januari 2019 in het verloren FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1) zijn debuut.

Ki-Jana Hoever viert zijn treffer voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Klopp ziet Hoever voorlopig als vleugelverdediger

Hoewel Hoever van origine een rechtsback is en ook tegen MK Dons op die positie werd neergezet, sluit Klopp niet uit dat het Nederlandse talent in de toekomst uitgroeit tot centrale verdediger.

"Hij kan ongetwijfeld op beide posities uit de voeten, maar het is op dit moment beter dat hij als vleugelverdediger fungeert. We moeten afwachten hoe hij zich in fysiek opzicht ontwikkelt, want de positie van centrale verdediger is veeleisend."

"Je moet fysiek 100 procent klaar zijn voor een plek in het centrum", vervolgde Klopp. "Hij heeft de snelheid en een goede pass, wat betekent dat hij kwaliteiten heeft voor een vleugelverdediger. Zijn handelingen moeten nog iets natuurlijker worden, maar het zou heel gek zijn als hij niks meer te verbeteren had."

Hoever was overigens niet de enige Nederlander die tegen MK Dons minuten maakte voor Liverpool, want de eveneens zeventienjarige Sepp van den Berg kwam in de blessuretijd het veld in voor Hoever. Voor de verdediger, die afgelopen zomer overkwam van PEC Zwolle, betekende het zijn debuut in de hoofdmacht.