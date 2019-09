Ajax boekte woensdagavond een op papier probleemloze 5-0-zege op Fortuna Sittard, maar Erik ten Hag hield geen volledig tevreden gevoel over aan het thuisduel. De coach baalt van het spel van zijn ploeg in de eerste helft, waarin niet gescoord werd.

"Ik was niet blij met wat ik in de eerste 45 minuten zag", bekende Ten Hag na het duel in de ArenA in gesprek met FOX Sports. "Het spel was stroperig en het tempo van achteruit lag veel te laag. Het was een beetje stationsvoetbal met geschuif. Zo speel je een tegenstander niet uit elkaar."

Ajax, dat voor rust enkele keren goed wegkwam bij gevaarlijke momenten van Fortuna, stelde in de tweede helft orde op zaken. In de eerste tien minuten na rust stond het al 2-0 dankzij Quincy Promes en David Neres, waarna de score door nog eens twee treffers van Promes en een eigen doelpunt verder opliep.

"Bij rust was ik totaal ontevreden, maar daarna hebben we het omgezet", doelde Ten Hag op het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar ten koste van middenvelder Edson Álvarez. "Daardoor kwamen we met meer mensen in de gevaarlijke zones en maakten we snel de 1-0."

Ten Hag zag tevreden aan hoe Promes zich uiteindelijk tot man van de wedstrijd kroonde. "Ik ben blij voor hem dat hij een hattrick maakte. Dat is fantastisch, toch? Hij heeft de afgelopen seizoenen al laten zien over scorend vermogen te beschikken en hij kan ook nog eens uit verschillende posities doelpunten maken."

Quincy Promes tekende voor een hattrick. (Foto: Pro Shots)

'Je ziet dat Van de Beek er even uit is geweest'

Over Donny van de Beek was de coach iets minder tevreden. De middenvelder stond voor het eerst sinds zijn blessure weer in de basis bij Ajax - in de topper tegen PSV van zondag (1-1) viel hij in - en kon nog geen onuitwisbare indruk maken.

"Bij Van de Beek zie je dat hij er even uit is geweest en dat is ook logisch", benadrukte Ten Hag. "Hij was in de eerste fase van het seizoen onze beste speler en daar moet hij zo snel mogelijk weer naartoe. Het gaat om spelritme. Donny moet veel wedstrijden spelen en dan gaat hij vanzelf weer naar een hoger niveau."

Dat de rentree van Van de Beek ervoor zorgt dat de concurrentiestrijd op het middenveld toeneemt, juicht Ten Hag alleen maar toe. "Je hebt iedereen nodig om successen te boeken, dat heb je vorig seizoen wel gezien. Dit keer was Hakim (Ziyech, red.) niet beschikbaar en dat hebben we ook opgelost. We willen op drie fronten strijden en dan heb je iedereen nodig."

Ajax komt zaterdag alweer in actie in de Eredivisie, want dan neemt de regerend landskampioen het voor eigen publiek op tegen FC Groningen. Drie dagen later wacht de uitwedstrijd tegen Valencia in de groepsfase van de Champions League.

