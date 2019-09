Frank de Boer heeft woensdagavond (lokale tijd) met Atlanta United een pijnlijke nederlaag in de MLS geleden. 'The Five Stripes' gingen met 4-1 ten onder bij koploper New York City FC.

Bij rust stond het al 3-0 in het Yankee Stadium dankzij een hattrick van de Roemeense aanvaller Alexandru Mitrita. Atlanta kwam nog goed weg met die ruststand, want Maximiliano Moralez schoot vlak voor rust een strafschop naast.

Atlanta leek aan het begin van de tweede helft een comeback in te zetten, nadat Gonzalo Martínez in de 53e minuut een penalty benutte. De aansluitingstreffer bleef echter uit, waarna de Braziliaan Héber de marge in de 87e minuut zelfs weer naar drie vergrootte en de thuisploeg een ruime zege bezorgde.

De nederlaag is een flinke domper voor De Boer, die in New York niet over zijn topscorer Josef Martínez kon beschikken. Atlanta, met 54 punten de nummer twee in de Eastern Conference, kan koploper New York City (61 punten) niet meer inhalen.

Op 19 oktober gaan de play-offs van start in de MLS. Titelverdediger Atlanta heeft zich daar net als New York City FC, Philadelphia Union, D.C. United, New York Red Bulls en Toronto FC al voor geplaatst.

De spelers van New York City FC vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Vincent Janssen bezorgt Monterrey gelijkmaker

In Mexico maakte Vincent Janssen zijn tweede doelpunt voor Monterrey. De spits maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker in de uitwedstrijd tegen Cruz Azul en bezorgde zijn ploeg zo een punt in Estadio Azteca (1-1).

Voor de 25-jarige Janssen is het zijn tweede treffer voor Monterrey in vijf wedstrijden. De zeventienvoudig Oranje-international speelt sinds afgelopen zomer voor de Mexicaanse club, die hem overnam van Tottenham Hotspur.

Eind augustus tekende Janssen al voor zijn eerste treffer in dienst van zijn nieuwe ploeg en zijn eerste goal in vijftien maanden tijd. In de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Santos Laguna zorgde hij voor het enige doelpunt.

Monterrey bezet op dit moment de zevende plek in de Mexicaanse competitie met zestien punten uit elf duels. Dat zijn er zeven minder dan koploper Santos Laguna.