Quincy Promes is blij met zijn hattrick van woensdag tegen Fortuna Sittard. De aanvaller merkt dat hij na een moeizaam begin steeds meer zijn draai vindt bij Ajax.

"Dat ik er drie maak, is wel lekker voor mij. Ik ben gretig. Ik had een moeizame start, maar als ik erin sta, wil ik laten zien dat ik van waarde kan zijn. Vandaag kwam het eruit in de tweede helft", zei Promes na de 5-0-zege bij FOX Sports.

De Amsterdammer, die deze zomer overkwam van Sevilla, zat in de eerste wedstrijden van het seizoen op de bank. In zijn laatste vier duels scoorde hij vier keer en in de Eredivisie is hij met Dusan Tadic gedeeld clubtopscorer met vijf goals.

"We prikkelen elkaar om het beste in elkaar naar boven te halen. We hebben een sterke selectie. Vandaag mocht ik er drie maken, hopelijk de volgende keer iemand anders", aldus Promes, die blij was met het verloop van de tweede helft van Ajax-Fortuna.

"Het zat ons niet lekker dat we met 0-0 de rust in gingen. In de tweede helft viel het eerste doelpunt gelukkig vrij snel en je kunt wel zeggen dat ze daarna als rijpe appelen vielen."

Quincy Promes zette Ajax vlak na rust op 1-0 in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag: 'Voor rust stationsvoetbal'

Trainer Erik ten Hag genoot van de hattrick van Promes. "Fantastisch toch? Ik ben blij voor hem. We weten dat hij scorend vermogen heeft, dat heeft hij de afgelopen jaren veelvuldig laten zien, en hij kan het vanaf meerdere posities", aldus de coach, die baalde van het spel in de eerste helft.

"Het was stroperig. Het tempo was veel te laag, het was stationsvoetbal. Zo speel je een tegenstander niet uit elkaar. Desalniettemin creëerden we vijf kansen, maar we waren niet scherp. In de tweede helft hebben we dat omgezet."

Ten Hag stelde Donny van de Beek voor het eerst sinds zijn blessure weer op. "Je kon zien dat hij er even uit is geweest, en dat is ook logisch. Hij moet zo snel mogelijk weer naar zijn niveau toe, maar daarvoor heeft hij wedstrijden en ritme nodig. Dan komt het vanzelf."

De volgende wedstrijd van Ajax is zaterdag, wanneer FC Groningen naar de Johan Cruijff ArenA komt. Vier dagen later wacht een uitduel met Valencia in de Champions League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie