Ajax heeft woensdag na een moeizame eerste helft de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 5-0 gewonnen. Quincy Promes was drie keer trefzeker voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Alle doelpunten in de Johan Cruijff ArenA vielen na de pauze.

Promes opende vijf minuten na rust de score en was halverwege de tweede helft ook goed voor de 3-0. Tussendoor zorgde David Neres voor het tweede Amsterdamse doelpunt. In het slotkwartier passeerde Cian Harries zijn eigen doelman nog, waarna Promes zijn derde van de avond maakte.

Ajax behoudt door de zege de koppositie in de Eredivisie, maar loopt qua doelsaldo wel iets uit op PSV (+19 om +13). De Eindhovenaren wonnen eerder op de avond met 3-1 van FC Groningen en hebben net als Ajax 17 punten na zeven duels.

Bij de Amsterdammers keerde Donny van de Beek terug in de basis, nadat de middenvelder er bijna een maand uit lag met een hamstringblessure. Hakim Ziyech was vanwege hamstringklachten juist weer niet van de partij.

Nicolás Tagliafico speelde een groot deel van de wedstrijd met een badmuts vanwege een hoofdwond. (Foto: Pro Shots)

Ajax stelt thuispubliek voor rust teleur

Het was niet best wat Ajax voor rust liet zien. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde in een laag tempo, waardoor de verdediging van de bezoekers amper op de proef werd gesteld. Dat leidde bij het rustsignaal dan ook tot een fluitconcert van het thuispubliek.

Beste kansen aan Amsterdamse zijde waren in de eerste helft voor Promes, die door de rentree van Van de Beek weer aan zijkant stond. De aanvaller zag hoe doelman Alexei Koselev knap redde op een inzet van dichtbij. De Moldaviër was daarna bij de les toen Promes ineens voor hem opdook.

De grootste kans voor de pauze was echter voor de bezoekers. Bassala Sambou profiteerde acht minuten voor rust bijna van een fout van doelman André Onana, die onnodig ver zijn doel uit was gekomen. Sambou schoot de bal over de keeper, maar Daley Blind haalde de bal voor de lijn weg.

Ajax had na rust alle reden tot juichen. (Foto: Pro Shots)

Ajax neemt na rust pas afstand

Met Klaas-Jan Huntelaar na rust in de ploeg gingen de Amsterdammers iets overtuigender op jacht naar treffers. In de vijftigste minuut opende Promes van dichtbij de score na een breedtepass van Dusan Tadic.

Neres verdubbelde vlak daarna de voorsprong, nadat Fortuna de bal maar niet uit de eigen doelmond wist weg te krijgen. Hij tikte een kopbal van Huntelaar van dichtbij. De bal werd vlak daarvoor al van de lijn gehaald door Mark Diemers.

Promes was halverwege de tweede helft ook goed voor de 3-0. De aanvaller was alert, nadat Koselev redding bracht op een schot van Razvan Marin en prikte de bal wederom van dichtbij eenvoudig binnen.

De doelman was in de 78e minuut eveneens kansloos toen een voorzet van de ingevallen Ryan Gravenberch door Harries van richting werd veranderd. Vijf minuten later zat ook doelpunt nummer vijf erin, toen Koselev door Promes door de benen werd gespeeld.

