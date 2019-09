Mark van Bommel is ontevreden over de manier waarop PSV woensdag van FC Groningen won. De wedstrijd in Eindhoven eindigde in 3-1, maar de coach keek met afgrijzen naar het spel in de tweede helft.

"De eerste helft was heel erg goed. We waren dominant, hadden de bal steeds snel terug, waren in beweging en iedereen stond dicht bij elkaar", aldus Van Bommel bij FOX Sports.

"In de tweede helft was het nonchalant. We leden veel onnodig balverlies, waardoor de ruimtes veel groter werden. We voetbalden met een zak aardappelen op onze rug. De 2-2 was dichterbij dan de 3-1."

Bij rust was het 2-0 door doelpunten van Pablo Rosario - zijn eerste Eredivisie-goal - en Denzel Dumfries. In de tweede helft tekende oud-PSV'er Ramon Pascal Lundqvist voor de aansluitingstreffer en tekende Bruma in de slotminuten voor de eindstand.

Volgens Van Bommel had de verdediging van PSV de minste schuld aan het matige spel in de tweede helft. "Het begon voorin. Daardoor kwamen het middenveld en de zijkanten ook te laat. Achterin konden ze er weinig meer aan doen, omdat ze voorin en op het middenveld niet geholpen werden."

Pablo Rosario tekende voor de openingstreffer in het Philips Stadion. (Foto: Pro Shots)

Complimenten voor Doan en Schwaab

Van Bommel gaf een aantal spelers rust, waardoor Ritsu Doan tegen zijn oude club zijn basisdebuut maakte en ook Daniel Schwaab voor het eerst dit seizoen aan de aftrap stond.

"Ritsu vond ik heel erg goed. Hij was vast aan de bal, deed wat hij moest doen en je ziet dat hij een heel goede voetballer is", aldus Van Bommel over Doan, die deze zomer voor zo'n 7,5 miljoen euro werd gekocht.

"Schwaab heeft het ook heel erg goed gedaan. Het mooie aan deze spelers is dat je ze er altijd in kunt zetten en dat ze spelen zoals het hoort."

De ontmoeting met FC Groningen betekende voor PSV het vierde thuisduel op rij, na confrontaties met Vitesse (5-0), Sporting CP (3-2) en Ajax (1-1). Zondag wacht een uitduel met PEC Zwolle.

