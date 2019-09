Marten de Roon heeft woensdag met een doelpunt bijgedragen aan een knappe 0-2-zege van Atalanta Bergamo op AS Roma. In Spanje won Atlético Madrid ondanks een rode kaart voor Álvaro Morata.

Atalanta kwam op bezoek bij Roma - waar Justin Kluivert op de bank bleef - twintig minuten voor tijd op 0-1 door Duvan Zapata. Vlak voor tijd zorgde De Roon met een kopbal bij de tweede paal voor de beslissing.

De Oranje-international maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen en zijn negende in totaal voor Atalanta, waar hij sinds de zomer van 2017 speelt. Tegen Roma had landgenoot Hans Hateboer ook een basisplaats.

Na het sterke vorige seizoen, waarin Champions League-voetbal werd afgedwongen, is Atalanta ook in het nieuwe seizoen goed onderweg. Na vijf wedstrijden staat de club voorlopig derde in de Serie A, achter Juventus en Internazionale.

Marten de Roon scoorde met een kopbal namens Atalanta Bergamo. (Foto: Pro Shots)

Atlético in ieder geval voor even koploper

In La Liga mag Atlético zich voorlopig koploper noemen. De ploeg van coach Diego Simeone was met 0-2 te sterk voor Real Mallorca. Diego Costa en João Félix zorgden voor de goals.

Een smetje op de Madrileense overwinning was de rode kaart voor spits Morata, die in de 77e minuut direct na elkaar twee gele kaarten kreeg. In gevaar kwam de zege niet meer.

Atlético kan later op woensdag nog worden voorbijgestoken door Real Madrid, dat om 21.00 uur thuis speelt tegen Osasuna. Nummer twee Athletic Bilbao kwam eerder op de avond niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Leganés.

Keeper Jasper Cillessen had net als een aantal andere vaste waardes een reserverol bij het kwakkelende Valencia, dat thuis ook niet van Getafe wist te winnen. Een 3-1-voorsprong werd uit handen gegeven: 3-3.

Álvaro Morata haalde het eindsignaal niet bij Real Mallorca-Atlético Madrid. (Foto: Pro Shots)

