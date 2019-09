Marten de Roon heeft woensdag met een doelpunt bijgedragen aan een knappe 0-2-zege van Atalanta Bergamo op AS Roma. In Spanje won Real Madrid thuis eenvoudig met 2-0 van Osasuna, waardoor 'De Koninklijke' aan kop gaat.

Atalanta kwam op bezoek bij Roma - waar Justin Kluivert op de bank bleef - twintig minuten voor tijd op 0-1 door Duvan Zapata. Vlak voor tijd zorgde De Roon met een kopbal bij de tweede paal voor de beslissing.

De Oranje-international maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen en zijn negende in totaal voor Atalanta, waar hij sinds de zomer van 2017 speelt. Tegen Roma had landgenoot Hans Hateboer ook een basisplaats.

Na het sterke vorige seizoen, waarin Champions League-voetbal werd afgedwongen, is Atalanta ook in het nieuwe seizoen goed onderweg. Na vijf wedstrijden staat de club derde in de Serie A, achter Internazionale en Juventus.

Internazionale is dankzij de 1-0-zege op Lazio nog altijd foutloos. Danilo D'Ambrosio maakte het enige doelpunt. Napoli beleefde daarentegen een slechte avond. De ploeg verloor thuis met 0-1 van Cagliari en raakte ook nog eens Kalidou Koulibaly kwijt met rood. Beide ploegen hebben negen punten.

Marten de Roon scoorde met een kopbal namens Atalanta Bergamo. (Foto: Pro Shots)

Real Madrid grijpt koppositie

In La Liga is Real Madrid de nieuwe koploper. De ploeg klopte zelf Osasuna met 2-0, terwijl concurrent Athletic Bilbao punten verspeelde tegen Leganés (1-1). Real heeft veertien punten, twee meer dan de Basken.

Beide doelpunten van de 'Koninklijke' waren van Braziliaanse makelij. Vinícius Júnior opende vlak voor rust de score, waarna de net ingevallen Rodrygo vlak na zijn invalbeurt voor de beslissing zorgde.

Atlético Madrid is op een punt achterstand van Real de nieuwe nummer twee. De ploeg van coach Diego Simeone was met 0-2 te sterk voor Real Mallorca. Diego Costa en João Félix zorgden voor de goals.

Een smetje op de Madrileense overwinning was de rode kaart voor spits Morata, die in de 77e minuut direct na elkaar twee gele kaarten kreeg. In gevaar kwam de zege niet meer.

Keeper Jasper Cillessen had net als een aantal andere vaste waardes een reserverol bij het kwakkelende Valencia, dat thuis ook niet van Getafe wist te winnen. Een 3-1-voorsprong werd uit handen gegeven: 3-3.

De Braziliaan Rodrygo luisterde zijn debuut op met een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

PSG blameert zich tegen Stade de Reims

Paris Saint-Germain liep in de Franse Ligue 1 tegen de tweede nederlaag van het seizoen op. Middenmoter Stade de Reims won in het Parc des Princes met 0-1.

De landskampioen speelde zonder Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Thiago Silva, maar Neymar was wel gewoon van de partij. Ondanks een groot veldoverwicht - 'PSG' had maar liefst 73 procent balbezit - kwam de ploeg niet tot scoren.

Dat deden de gasten uit Reims wel. Na een klein half uur opende Hassane Kamara de score en in blessuretijd bepaalde Boulaye Dia de eindstand op 0-2.

Ondanks de aanwezigheid van Neymar ging Paris Saint-Germain ten onder. (Foto: Pro Shots)

