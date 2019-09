PSV heeft woensdag in een wat gezapig duel met 3-1 van FC Groningen gewonnen. De Eindhovenaren kwamen in eigen huis lange tijd niet in de problemen, al kwam de zege wel moeizaam tot stand.

Aanvoerder Pablo Rosario opende al vroeg de score namens PSV en richting het rustsignaal tekende rechtsback Denzel Dumfries voor de tweede treffer. Ex-PSV'er Ramon Pascal Lundqvist bracht twintig minuten voor tijd de spanning terug, waarna invaller Bruma het duel in de slotseconden besliste.

PSV speelde niet in de vaste formatie, want trainer Mark van Bommel hield Timo Baumgartl, Michal Sadílek, Mo Ihattaren en Bruma buiten de basis. Dat betekende onder meer dat Ritsu Doan zijn basisdebuut maakte tegen zijn oude club.

Dankzij de overwinning komt PSV op zeventien punten, waarmee de Eindhovenaren gedeeld koploper zijn. Ajax won later op de avond met 5-0 van Fortuna Sittard en heeft een beter doelsaldo. Groningen bleef steken op zeven punten.

PSV-FC Groningen was een van de drie inhaalduels in de Eredivisie deze week. Ajax-Fortuna begint om 20.45 uur en Feyenoord-AZ start donderdag om 20.00 uur.

Vreugde bij PSV na de openingstreffer van Pablo Rosario. (Foto: Pro Shots)

Arbiter Nijhuis geeft duizendste kaart

Na een wat rommelige openingsfase was het woensdag bij de eerste doelpoging van PSV tegen FC Groningen direct raak. Rosario haalde uit, zag de bal via de binnenkant van de paal in het doel belanden en maakte daarmee zijn eerste Eredivisie-doelpunt.

Een voorbode voor spektakel was dat niet, want PSV nam wat gas terug en Groningen stichtte gevaar via Mike te Wierik en Charlison Benschop. Ondertussen gaf arbiter Bas Nijhuis zijn duizendste kaart in de Eredivisie; hij bestrafte Groninger Ajdin Hrustic met geel voor een wat wilde tackle.

Na ruim een half uur liet PSV zich weer eens gelden met een mogelijkheid voor basisdebutant Doan en niet veel later was het voor de tweede keer raak. De opgestoomde Dumfries was het eindstadion van een prachtige aanval van achteruit.

Ramon Pascal Lundqvist scoorde tegen zijn oude club. (Foto: Pro Shots)

Lundqvist raakt de paal én scoort

Vlak voor rust ontsnapte de thuisploeg aan de aansluitingstreffer, toen oud-PSV'er Lundqvist bij een vrije trap van ver tegen de paal knalde. De poging van de Zweed bleek echter een voorbode voor een goal.

In de gezapige tweede helft zorgde hij twintig minuten voor tijd namelijk wél voor de 2-1 en daarmee voor een terugkeer van de spanning. PSV had tot dat moment eigenlijk alleen gevaar gesticht via Doan.

Ondanks het doelpunt van Lundqvist kwam PSV niet écht meer in de problemen, want Groningen was aanvallend onmachtig. De Eindhovenaren slaagden er zelf lange tijd ook niet in om te scoren, tot Bruma vlak voor tijd van dichtbij trefzeker was.

