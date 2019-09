FC Twente heeft woensdag ondanks een nederlaag de achtste finales van de Champions League voor vrouwen bereikt. De ploeg verloor met 1-2 van SKN St. Pölten, maar omdat er in Oostenrijk met 4-2 werd gewonnen, was die score voldoende.

De gasten uit Oostenrijk moesten door de nederlaag in eigen stadion minstens drie keer scoren om nog een kans te maken. Via Bernadett Zágor lag de 0-1 er dan ook al snel in.

Spits Fenna Kalma, door bondscoach Sarina Wiegman voor het eerst opgeroepen voor de Oranjevrouwen, maakte razendsnel gelijk.

Na rust kwam St. Pölten via Mária Mikolajová wel op 1-2, maar verder liet FC Twente het niet komen. De ploeg van trainer Tommy Stroot staat daardoor voor de derde keer in het bestaan in de achtste finales van de Champions League.

Stefanie van der Gragt had een aandeel in de zege van FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Ook Van der Gragt verder

Stefanie van der Gragt haalde met FC Barcelona eveneens de achtste finales. De thuiswedstrijd tegen Juventus werd met 2-1 gewonnen, nadat die ploeg in Italië al met 0-2 was verslagen.

Van der Gragt had in het Estadi Johan Cruyff een groot aandeel in de zege. De verdediger van de Oranjevrouwen kopte haar ploeg vlak voor rust via het lijf van Cristiana Girelli op 2-0.

Alexia Putellas had vlak daarvoor voor de 1-0 gezorgd. Tien minuten voor tijd tekende Andrea Stasková voor de 2-1. Van der Gragt werd zeven minuten na rust naar de kant gehaald. Lieke Martens is vanwege een slepende teenblessure al enige tijd niet van de partij.

Beerensteyn troeft Geurts af

Dominique Bloodworth bereikte met VfL Wolfsburg eveneens de laatste zestien. KFF Mitrovica uit Kosovo werd thuis met 5-0 geklopt, nadat de heenwedstrijd al dubbele cijfers opleverde: 0-10. Bloodworth speelde de hele wedstrijd.

Titelverdediger Olympique Lyon had eveneens weinig tegenstand. Na de 9-0-zege in Rusland tegen Ryazan-VDV werd het voor eigen publiek 7-0. Shanice van de Sanden ontbrak bij de Franse ploeg vanwege een blessure.

Loes Geurts was met haar ploeg Kopparbergs/Göteborg FC met 0-1 te sterk voor het Bayern München van invaller Lineth Beerensteyn. De Zweedse ploeg is desondanks uitgeschakeld, aangezien de Duitse ploeg het uitduel met 1-2 won.