Donny van de Beek keert woensdag tegen Fortuna Sittard na ruim een maand terug in de basis van Ajax. De niet geheel fitte Hakim Ziyech ontbreekt bij de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Van de Beek maakte zondag in de topper tegen PSV als invaller al zijn rentree na een blessure. Ziyech had de laatste weken al wat last van zijn hamstring en wordt tegen Fortuna gespaard.

Coach Erik ten Hag kiest ten opzichte van het duel met PSV voor nóg een wijziging, want op het middenveld speelt Razvan Marin in plaats van Lisandro Martínez. De Argentijn zit in tegenstelling tot Ziyech wel op de bank.

In de Johan Cruijff ArenA hoopt Ajax ook in het zevende Eredivisie-duel van het seizoen ongeslagen te blijven. De eerste zes wedstrijden leverden vier zeges en twee gelijke spelen op.

Fortuna wacht nog op de eerste overwinning en pakte slechts twee punten. De Limburgers moeten het in Amsterdam doen zonder trainer Kevin Hofland, die woensdag de uitvaart van Fernando Ricksen in Glasgow bijwoonde.

Ajax-Fortuna Sittard begint om 20.45 uur, wordt geleid door arbiter Jeroen Manschot en is een van de drie inhaalduels in de Eredivisie deze week. PSV-FC Groningen begon al om 18.30 uur en donderdag is om 20.00 uur de aftrap bij Feyenoord-AZ.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Marin; Neres, Tadic, Promes.

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Passlack, Ninaj, Amiot, Pinto; Tekie, Smeets, Diemers, Cox; Sambou, Ciss.

