Dylan van Baarle en Jos van Emden hoopten woensdag op een plek in de top tien van het WK tijdrijden, maar de Nederlandse renners kwamen in Yorkshire niet verder dan respectievelijk de vijftiende en 21e plek.

"Het gevoel was goed tijdens mijn tijdrit", zei Van Baarle. "Ik heb 'm goed ingedeeld en kon tot de finish volle bak doorrijden. Ik denk dus dat ik er alles heb uitgehaald, maar het ging gewoon niet snel genoeg. De klok liegt niet. Ik moet het nog analyseren met mijn coach, maar ik moet me maar vasthouden aan mijn goede gevoel."

De renner van Team INEOS deed bij zijn eerste deelname aan het WK tijdrijden 1 uur, 8 minuten en 41 seconden over de 54 kilometer van Northallerton naar Harrogate. Daarmee was hij 3.37 minuten langzamer dan de Australiër Rohan Dennis, die de wereldtitel prolongeerde.

Dennis is een echte specialist, die een groot deel van het seizoen bezig is met tijdrijden. Van Baarle richt zich ook op de voorjaarsklassiekers en was twee maanden geleden een belangrijke knecht van Tour de France-winnaar Egan Bernal.

"Ik denk dat je dat werk nog steeds kan combineren met tijdrijden", aldus Van Baarle. "Twee weken geleden reed ik nog een supergoede tijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië (hij werd derde, red.). Maar vandaag kwam het er niet uit."

Jos van Emden kwam op de tijdrit tot de 21e plek. (Foto: Getty Images)

Van Emden voelde 'iets te veel pijn'

Van Emden merkte woensdag al snel dat hij geen geweldige dag had. De 34-jarige routinier van Jumbo-Visma werd bij zijn vierde WK tijdrijden 21e op 4.02 minuten van Dennis.

"Ik was net wat minder dan ik me de afgelopen dagen voelde. Het was zeker geen slechte tijdrit, maar ik had er meer van gehoopt", zei Van Emden, die zondag met het Nederlandse team nog wereldkampioen werd op het nieuwe onderdeel gemengde ploegentijdrit.

"Ik dacht dat als ik me zo voelde als zondag en ik het goed aan zou pakken, ik vandaag in de top tien zou kunnen rijden. Dus ik heb ook gewoon een keer gezegd dat ik voor de top tien ging. Maar dan moet je niet in de eerste tien kilometer al voelen dat het iets te veel pijn doet en je niet kunt inhouden. Daardoor wist ik al vrij snel dat het niet mijn dag was."

Van Emden en Van Baarle gaan zich nu richten op de wegrit van zondag, waarin Nederland met Mathieu van der Poel wereldkampioen hoopt te worden. "We doen mee voor de overwinning, dat gebeurt niet altijd bij de WK", aldus Van Emden. "Ik ga donderdag nog een uur of vijf fietsen, want ik wil zondag helemaal top aan de start verschijnen."