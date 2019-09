Volgens Gerard Piqué is de slechte competitiestart van FC Barcelona te wijten aan de internationale tournee in de voorbereiding. Na de moeizame 2-1-zege op Villarreal van dinsdag staat de titelverdediger in de subtop van La Liga.

"We hebben weinig kunnen trainen, we waren steeds onderweg", zei Piqué na de krappe thuiszege. "Veel spelers zijn daardoor nog niet in vorm. Anderen hebben blessures of zijn nog niet helemaal fit."

Daarmee doelde Piqué op onder anderen Lionel Messi, die maandag nog werd verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. De sterspeler stond tegen Villarreal voor het eerst dit seizoen in de basis na een kuitblessure en werd in de rust gewisseld met een lichte bovenbeenblessure.

"De tournee in de voorbereiding heeft ons niet geholpen", stelde Piqué, die zich daar niet achter wenste te verschuilen. "Wij zijn Barcelona, voor ons gelden geen excuses."

Barcelona speelde in juli vriendschappelijke duels in Japan met Chelsea en Vissel Kobe en nam het in augustus in de Verenigde Staten twee keer op tegen Napoli. Tussendoor oefenden de Catalanen in eigen huis tegen Arsenal.

Stand in La Liga 1. Granada 6-11 (+6)

2. Athletic Bilbao 5-11 (+5)

3. Real Madrid 5-11 (+4)

4. FC Barcelona 6-10 (+4)

5. Real Sociedad 5-10 (+3)

6. Sevilla 5-10 (+3)

7. Atlético Madrid 5-10 (+1)

8. Villarreal 6-8 (+3)

Begroting Barcelona boven 1 miljard euro

Die lucratieve oefenwedstrijden zorgen voor extra inkomsten voor Barcelona, dat vorige week bekendmaakte dat het budget in het seizoen 2019/2020 de 1 miljard euro overschrijdt. Barcelona is de eerste club met een begroting boven die magische grens.

Zes dagen na de laatste oefenwedstrijd in het Amerikaanse Michigan opende Barcelona de competitie met een 1-0-nederlaag tegen Athletic Bilbao. 'Barça' wist nog geen uitduel te winnen en incasseerde elke competitiewedstrijd minimaal één treffer.

Naast Messi kampte ook Luis Suárez met een blessure. De Uruguayaanse spits heeft na zijn rentree nog weinig indruk kunnen maken en werd dinsdag zelfs uitgefloten door een klein deel van het thuispubliek.

"Ik heb respect voor de mening van het publiek en dat ze die willen uiten", zei Piqué. "Maar ik wil er niet te veel aandacht aan besteden."

"Het liefst winnen we elke wedstrijd met vier of vijf doelpunten verschil, maar dat is niet altijd mogelijk", aldus de ervaren verdediger.

Barcelona gaat zaterdag op bezoek bij Getafe en speelt woensdag in de Champions League een thuiswedstrijd tegen Internazionale.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in La Liga