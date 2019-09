Jaap Stam weet niet waar de mindere fases van Feyenoord in wedstrijden vandaan komen. De trainer van de Rotterdammers ziet dat zijn ploeg geregeld uit elkaar valt na een sterke start van een duel.

"Onze terugval in wedstrijden komt uit het niets", zei Stam woensdag op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met AZ van donderdag.

"Dat gebeurde tegen ADO Den Haag en FC Emmen. We kunnen niet volhouden waar we mee bezig zijn. Zij veranderen niets, wij wel. We geven de tegenstander de kans om terug te komen in de wedstrijd."

Feyenoord kwam tegen ADO Den Haag op een 3-0-voorsprong na een goede eerste helft, maar de bezoekers maakten er in de slotfase nog 3-2 van. De Rotterdammers liepen in dat duel geen verdere schade op, maar afgelopen zondag ging het bij FC Emmen wel mis.

Wederom kwam Feyenoord na een sterke start op een comfortabele voorsprong (0-2). FC Emmen repareerde echter voor de rust nog de schade en kwam na de pauze zelfs op voorsprong. Via Jens Toornstra pakte Feyenoord in de slotseconde een punt: 3-3.

Sergio Peña zette FC Emmen tegen Feyenoord weer naast de Rotterdammers door de 2-2 te scoren. (Foto: Pro Shots)

Jørgensen en Sinisterra onzeker voor AZ-thuis

Het is nog niet duidelijk of Feyenoord tegen AZ kan beschikken over Nicolai Jørgensen. De spits viel maandag na een kwartier spelen uit in een duel van Jong Feyenoord met Jong sc Heerenveen. De Deen liep een ribblessure op.

"Jørgensen komt zo op de club en dan kijken we hoe hij ervoor staat", aldus Stam over de 28-jarige Deen. "Dan zal ik bepalen of hij morgen bij de selectie zit tegen AZ."

Voor Jørgensen is de blessure een nieuwe tegenvaller in het nog prille seizoen. De aanvaller miste de eerste acht duels van het seizoen al door een knieblessure en stond nog niet in de basis. Tegen ADO Den Haag (28 minuten) en Rangers FC (12 minuten) moest hij het doen met een invalbeurt. Ook het duel met FC Emmen van afgelopen weekend moest Jørgensen missen.

Luis Sinisterra is net als Jørgensen nog een twijfelgeval bij de Rotterdammers, maar Stam heeft goede hoop dat de Colombiaan in actie kan komen. "Dat ziet er voor nu goed uit. Ook bij Luis gaan we straks tijdens onze laatste training bepalen of hij kan spelen."

Het duel tussen Feyenoord en AZ begint donderdag om 20.00 uur. Jochem Kamphuis is de arbiter in De Kuip. Feyenoord bezet momenteel de tiende plaats in de Eredivisie, terwijl AZ de nummer vier is.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie