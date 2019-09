Juventus-coach Maurizio Sarri heeft het dinsdagavond opgenomen voor Matthijs de Ligt. De van Ajax overgekomen verdediger maakte in zijn eerste maanden bij 'Juve' nog geen onuitwisbare indruk, maar kan rekenen op steun van zijn trainer.

"We moeten geduld met hem hebben", zei Sarri tegen DAZN over zijn centrale verdediger na de moeizame 1-2-zege van Juventus bij Brescia. "De Ligt is heel jong en komt van een club met een heel andere speelstijl. Hij is fenomenaal en laat groei zien, maar is er nu nog niet helemaal klaar voor."

De Ligt kwam afgelopen zomer voor 70 miljoen euro over van Ajax en speelde tot dusver drie van de eerste vijf competitiewedstrijden, allemaal als basisspeler. De negentienvoudig Oranje-international werd zaterdag tegen Hellas Verona nog op de bank gezet, maar mocht tegen Brescia weer starten.

"We moeten niet vergeten dat Kalidou Koulibaly in zijn eerste maanden bij Napoli ook moest wennen aan de Serie A", benadrukte Sarri, oud-coach van de ploeg uit Napels. "De Ligt heeft gewoon tijd nodig. En als we defensief kwetsbaar zijn, ligt dat aan het hele team, niet alleen aan de vier verdedigers."

Matthijs de Ligt zat zaterdag tegen Hellas Verona op de bank. (Foto: Pro Shots)

Sarri wil van systeem wisselen

Juventus trad dinsdagavond bij Brescia aan zonder de licht geblesseerde Cristiano Ronaldo. Door het gemis van de Portugese sterspeler besloot Sarri met een 4-3-2-1-systeem te spelen in plaats van een 4-3-3-systeem, iets wat hij vaker wil gaan doen.

"Ook mét Ronaldo kunnen we op deze manier spelen, want het past juist wel bij hem. We moeten erop voorbereid zijn dat we deze variant vaker gaan gebruiken nu we wat personele problemen hebben met de vleugelverdedigers en veel aanvallende middenvelders hebben. Daar moeten we mee om zien te gaan."

Door de nipte overwinning bij Brescia is Juventus nog altijd ongeslagen in de Serie A. De regerend landskampioen is koploper, maar naaste belager Internazionale heeft slechts een punt minder en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

