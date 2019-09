Manager Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur vindt dat zijn elftal op dit moment de nodige saamhorigheid mist om goed te presteren. De Londenaren gaven de moeizame seizoensstart dinsdagavond een vervolg door in de League Cup na penalty's te verliezen van het nietige Colchester United.

"We hebben tijd nodig om die saamhorigheid te creëren die nodig is om op dit niveau te kunnen spelen", zei Pochettino na de blamage bij Colchester, dat op het vierde niveau van Engeland uitkomt. "We zitten in een lastige periode, maar we moeten hard blijven werken om de oplossing te vinden."

Tottenham reikte vorig seizoen nog tot de finale van de Champions League, maar de 'Spurs' kunnen dit seizoen nog niet aan de gestegen verwachtingen voldoen. Van de eerste zes competitiewedstrijden werden er slechts twee gewonnen, terwijl er in de Champions League gelijk werd gespeeld bij Olympiakos (2-2).

Dinsdagavond kreeg de moeizame seizoensstart een pijnlijk vervolg bij Colchester United. De club uit de League Two hield het sterk gewijzigde Tottenham in de reguliere speeltijd op 0-0 en was vervolgens in de beslissende strafschoppenserie - in de League Cup wordt geen verlenging gespeeld - te sterk.

"We domineerden negentig minuten en deden bijna alles goed, maar waren in de laatste fase niet agressief genoeg", constateerde Pochettino. "Dat zorgt bij mij voor de nodige teleurstelling, maar dit is ook het mooie van deze competitie. Er kan altijd van alles gebeuren."

De spelers van Tottenham druipen af na de blamage. (Foto: Pro Shots)

'Soms heb je dat beetje extra nodig'

Toch maakt Pochettino zich zorgen over de huidige staat van zijn elftal. De Argentijnse coach is van mening dat hij door de roerige transferperiode - bepalende spelers als Christian Eriksen en Toby Alderweireld werden in verband gebracht met een vertrek - niet aan het moraal van zijn ploeg heeft kunnen werken.

"Als er onrust in het elftal is, wordt het altijd moeilijk. Je verliest daardoor tijd in de voorbereiding die je uiteindelijk in moet halen. Op dat punt staan we nu. Het spel is misschien wel goed, maar je hebt soms dat beetje extra nodig", benadrukte Pochettino, die daarbij het gebrek aan saamhorigheid aanhaalde.

"Het gaat om een soort mentale connectie. Energie die bij iedereen aanwezig moet zijn, zonder dat er spelers zijn met verschillende agenda's. Het is nu zaak om fris en kalm te blijven. We hebben simpelweg wat meer tijd nodig."

Tottenham, dat in de Premier League zevende staat met een achterstand van tien punten op koploper Liverpool, krijgt komend weekend de kans op revanche. De verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen neemt het zaterdag voor eigen publiek op tegen Southampton.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League