Tottenham Hotspur heeft in de derde ronde van de League Cup een beschamende nederlaag geleden. De Londenaren werden dinsdag na penalty's uitgeschakeld door Colchester United, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland.

De verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen stond na negentig minuten spelen op bezoek bij de nummer tien van de League Two nog op 0-0. Omdat er in de League Cup geen verlenging is, moesten penalty's de beslissing brengen.

In de strafschoppenserie faalde Christian Eriksen, waarna namens de thuisploeg Jevani Brown eveneens in de fout ging. Een misser van de Braziliaan Lucas Moura werd Tottenham vervolgens fataal.

Tottenham trad niet aan in de sterkste opstelling, maar had toch een aantal grote namen in het veld staan. Eriksen, Heung-min Son en Erik Lamela vielen in de tweede helft in, maar konden ook het verschil niet maken.

Ook in de Premier League is Tottenham moeizaam aan het seizoen begonnen. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino staat na zes speelronden op de zevende plaats, met slechts acht punten.

Lucas Moura, die Tottenham afgelopen seizoen ten koste van Ajax naar de Champions League-finale schoot, miste de beslissende strafschop. (Foto: Pro Shots)

Manchester City en Arsenal simpel verder

Manchester City, dat de League Cup de afgelopen twee seizoenen in de wacht sleepte, maakte geen fout. De landskampioen won eenvoudig met 0-3 bij Preston North End.

Raheem Sterling en Gabriel Jesus scoorden tegen de club uit het Championship, waarna een eigen doelpunt van Ryan Ledson het lot van Preston helemaal bezegelde. De eindstand was al bij rust bereikt.

Arsenal voegde zich eveneens eenvoudig bij de laatste zestien. Nottingham Forest, uitkomend op het tweede Engelse niveau, werd door goals van Gabriel Martinelli (2x), Rob Holding, Joe Willock en Reiss Nelson met 5-0 verslagen.

Raheem Sterling zette Manchester City op het goede spoor met zijn doelpunt tegen Preston. (Foto: Pro Shots)

Janmaat verslaat Van der Hoorn

Daryl Janmaat plaatste zich met Watford voor de vierde ronde. De rechtsback won met 2-1 van Swansea, waar Mike van der Hoorn in de basis stond.

Voor Joey Pelupessy viel het doek met Sheffield Wednesday. De Nederlandse oud-speler van FC Twente en Heracles Almelo verloor met zijn ploeg met 0-2 van Everton.

Woensdag worden de overige duels in de derde afgewerkt. Dan komen onder meer Chelsea (tegen Grimsby Town), Liverpool (tegen Milton Keynes) en Manchester United (tegen Rochdale) in actie.